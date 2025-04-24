"Препятствием на пути к миру является Россия": в МИД высказались по поводу ночной атаки

Давление западных партнеров должно быть направлено на Москву, а не на Киев, — ведь это Россия, а не Украина препятствует достижению мира. Об этом свидетельствует массированная атака, которую РФ осуществила в ночь на сегодня, 24 апреля.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Россия осуществила массированную ракетную и беспилотную атаку на Украину, направленную против гражданского населения в Киеве и других регионах. Вчерашние максималистские требования России к Украине вывести войска из своих регионов в сочетании с этими жестокими ударами показывают, что Россия, а не Украина, является препятствием на пути к миру. Именно на Москву, а не на Киев, следует оказывать давление", — говорится в публикации главы МИД в соцсети Х.

Ночь в Киеве была "особенно страшной", отметил Андрей Сибига. Другие города и регионы тоже страдали от российских ракет и дронов, гражданские люди гибли и получали ранения.

"Не словами, а действиями Путин демонстрирует, что не уважает никаких мирных усилий и стремится только к продолжению войны. Слабость и уступки не остановят его террор и агрессию. Только сила и давление", — подчеркнул Андрей Сибига.

Напомним, сегодня, 24 апреля, ночью российские агрессоры нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Под удар попали разные украинские города — Харьков, Житомир, Павлоград, Хмельницкий. Сильно пострадал Киев.

На данный момент в украинской столице известно о восьми погибших и более 70 пострадавших. Ранее мы писали, что из-под завалов спасли мужчину, который находился там более шести часов.