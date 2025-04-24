"Перешкодою на шляху до миру є Росія": у МЗС висловилися з приводу нічної атаки

Тиск західних партнерів має бути спрямований на Москву, а не на Київ, – адже це Росія, а не Україна перешкоджає досягненню миру. Про це свідчить масована атака, яку РФ здійснила у ніч на сьогодні, 24 квітня.

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Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Росія здійснила масовану ракетну та безпілотну атаку на Україну, спрямовану проти цивільного населення в Києві та інших регіонах. Вчорашні максималістські вимоги Росії до України вивести війська зі своїх регіонів у поєднанні з цими жорстокими ударами показують, що Росія, а не Україна, є перешкодою на шляху до миру. Саме на Москву, а не на Київ, слід чинити тиск", – йдеться у дописі очільника МЗС у соцмережі Х.

Ніч у Києві була "особливо страшною", зауважив Андрій Сибіга. Інші міста та регіони теж потерпали від російських ракет і дронів, цивільні люди гинули та зазнавали поранень.

"Не словами, а діями Путін демонструє, що не поважає жодних мирних зусиль і прагне лише продовження війни. Слабкість і поступки не зупинять його терор і агресію. Тільки сила і тиск", – наголосив Андрій Сибіга.

Наразі в українській столиці відомо про вісім загиблих та понад 70 постраждалих. Раніше ми писали, що з-під завалів врятували чоловіка, який перебував там понад шість годин.

Наразі в українській столиці відомо про вісім загиблих та понад 70 постраждалих. Раніше ми писали, що з-під завалів врятували чоловіка, який перебував там понад шість годин.