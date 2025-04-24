Зеленский прервал визит в ЮАР: массированные удары ВС РФ по Украине изменили его планы (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Южно-Африканскую Республику. Ракетные удары оккупантов по мирным городам Украины скорректировали программу их визита.

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Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Зеленский в ЮАР готовится к важным встречам с президентом страны Сирилом Рамафосой, а также представителями политических, общественных и студенческих сообществ африканских стран.

Визит в ЮАР направлен на приближение достойного мира в Украине и вовлечение стран G20 в дипломатические усилия.

Часть программы визита Зеленский отменил

Украина рассчитывает на эффективную работу ЮАР в международной коалиции по возвращению тысяч похищенных РФ украинских детей. Также нужно обязательно укреплять культурные и образовательные связи двух стран, добавил он.

Массированная атака РФ по Украине: планы Зеленского в ЮАР изменились

Часть программы визита Зеленский отменил из-за комбинированной атаки войск РФ ночью и утром 24 апреля. После встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой он обещает немедленно вернуться в Украину.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет все необходимые встречи в ЮАР и проинформирует политических и общественных лидеров страны о ситуации.

Отметим, что это первый визит Зеленского в Африку с тех пор, как он стал президентом Украины в 2019 году, если не считать остановки в Кабо-Верде в декабре 2023 года, когда он летел в Аргентину.

Западные эксперты отмечали, что Южная Африка может выступить посредником по гуманитарным вопросам. Возможное мирное соглашение между Россией и Украиной может стать главной темой встречи двух президентов.

"Я абсолютно уверен, что этот вопрос включат в повестку дня. Правительство ЮАР не хочет повышать ожидания и уж точно не хочет обрисовывать свои истинные намерения", — отмечал научный сотрудник Центра дипломатии и лидерства университета Йоханнесбурга доктор Оскар ван Хеерден.

Рамафоса был в Киеве 16 июня 2023 года в составе миротворческой миссии лидеров ряда африканских стран. Украину тогда посетили президент Сенегала Макки Салл, лидеры Замбии, Коморских островов и премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

Фокус собрал все, что известно о массированной атаке по Украине 24 апреля. ВС РФ использовали обширный спектр вооружений: крылатые и баллистические ракеты, "Калибры" и дроны "Шахед".

В Киеве удалось спасти мужчину, который пробыл под завалами дома более шести часов. Благодаря "минутке тишины" он услышал голос спасателей.