Зеленський перервав візит до ПАР: масовані удари ЗС РФ по Україні змінили його плани (фото)

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули до Південно-Африканської Республіки. Ракетні удари окупантів по мирних містах України скоригували програму їхнього візиту.

Related video

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Зеленський у ПАР готується до важливих зустрічей із президентом країни Сирілом Рамафосою, а також представниками політичних, громадських і студентських спільнот африканських країн.

Візит до ПАР спрямований на наближення гідного миру в Україні та залучення країн G20 до дипломатичних зусиль.

Частину програми візиту Зеленський скасував

Україна розраховує на ефективну роботу ПАР у міжнародній коаліції з повернення тисяч викрадених РФ українських дітей. Також потрібно обов'язково зміцнювати культурні та освітні зв'язки двох країн, додав він.

Масована атака РФ щодо України: плани Зеленського в ПАР змінилися

Частину програми візиту Зеленський скасував через комбіновану атаку військ РФ уночі та вранці 24 квітня. Після зустрічі з президентом ПАР Сірілом Рамафосою він обіцяє негайно повернутися в Україну.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе всі необхідні зустрічі в ПАР і проінформує політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.

Зазначимо, що це перший візит Зеленського до Африки відтоді, як він став президентом України 2019 року, якщо не брати до уваги зупинки в Кабо-Верде у грудні 2023 року, коли він летів до Аргентини.

Західні експерти зазначали, що Південна Африка може виступити посередником з гуманітарних питань. Можлива мирна угода між Росією та Україною може стати головною темою зустрічі двох президентів.

"Я абсолютно впевнений, що це питання включать до порядку денного. Уряд ПАР не хоче підвищувати очікування і вже точно не хоче змальовувати свої справжні наміри", — зазначав науковий співробітник Центру дипломатії та лідерства університету Йоганнесбурга доктор Оскар ван Хеерден.

Рамафоса був у Києві 16 червня 2023 року у складі миротворчої місії лідерів низки африканських країн. Україну тоді відвідали президент Сенегалу Маккі Салл, лідери Замбії, Коморських островів і прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі.

Фокус зібрав усе, що відомо про масовану атаку по Україні 24 квітня. ЗС РФ використовували великий спектр озброєнь: крилаті та балістичні ракети, "Калібри" і дрони "Шахед".

У Києві вдалося врятувати чоловіка, який пробув під завалами будинку понад шість годин. Завдяки "хвилинці тиші" він почув голос рятувальників.