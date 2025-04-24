Одна из самых страшных ночей за войну: украинские звезды отреагировали на атаку на Киев (фото)

Представители украинского шоубизнеса отреагировали на обстрел Киева в ночь на 24 апреля, призывая к поддержке пострадавших. Фокус собрал реакцию певцов, актеров, спортсменов на российскую атаку.

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Украинская телеведущая и журналистка в Insagram Маша Ефросинина выложила фотографию вместе с сыном и рассказала, что во время атаки было очень страшно. Она отметила, что никогда еще так быстро не бежали в метро.

Маша Ефросинина с сыном Фото: Мария Ефросинина/ Instagram

Украинская рэперша АІуопа АІуопа также отреагировала на атаку. В Instagram она опубликовала несколько stories с видео с места происшествия.

Украинская певица Надя Дорофеева также не осталась в стороне. Свои эмоции она выразила одним словом.

Реакция Надежды Дорофеевой Фото: Надежда Дорофеева/ Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно попала под атаку дронов, также отреагировала на обстрел столицы. В stories она показала видео с разбитыми домами.

Соболезнования семьям погибших выразила бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука, блогер и нотариус Кристина Горняк. Она также рассказала, что открывает новый сбор, однако подробностей не разглашала.

Реакция Кристины Горняк

Дочь украинского музыканта Кузьмы Скрябина (сценический псевдоним Андрея Кузьменко) Мария-Барбара Кузьменко назвала ночь на 24 апреля одной из самых страшных ночей за всю войну.

"До сих пор меня трясет от тахикардии. Выбегать в пижаме, понимая, что взрыв был очень близко возле ЖК", — поделилась Барбара Кузьменко.

Реакция Барбары Кузьменко

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала об "еще одной страшной ночи". Соответствующую stories можно увидеть в ее Instagram.

Реакция Лилии Ребрик Фото: Лилия Ребрик/ Instagram

В укрытии находилась блогер, победительница 9 сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова. Она рассказала, что в столице "было очень громко и страшно".

Реакция Даши Квитковой

В ночь на 24 апреля Россия осуществила массированную атаку на Украину ракетами и "Шахедами". В результате обстрела погибли 9 человек, более 70 раненых, есть пожары и разрушения, а спасатели продолжают искать под завалами людей.

Позже в столице спасатели достали из-под завалов мужчину, который находился под завалами более шести часов. Он отозвался во время минутки тишины.