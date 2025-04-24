Одна із самих страшних ночей за війну: українські зірки відреагували на атаку на Київ (фото)

Представники українського шоубізнесу відреагували на обстріл Києва в ніч на 24 квітня, закликаючи до підтримки потерпілих. Фокус зібрав реакцію співаків, акторів, спортсменів на російську атаку.

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Українська телеведуча та журналістка в Insagram Маша Єфросініна виклала фотографію разом з сином та розповіла, що під час атаки було дуже страшно. Вона зазначила, що ніколи ще так швидко не бігли до метро.

Маша Єфросініна з сином Фото: Марія Єфросініна/ Instagram

Українська реперка Аlyona Аlyona також відреагувала на атаку. В Instagram вона опублікувала декілька stories з відео з місця події.

Українська співачка Надя Дорофєєва також не залишилась осторонь. Свої емоції вона висловила одним словом.

Реакція Надії Дорофєєвої Фото: Надежда Дорофеева/ Instagram

Українська акторка Ольга Сумська, яка нещодавно потрапила під атаку дронів, також відреагувала на обстріл столиці. В stories вона показала відео з розбитими будинками.

Співчуття родинам загиблих висловила колишня дружина українського ведучого Володимира Остапчука, блогерка та нотаріус Христина Горняк. Вона також розповіла, що відкриває новий збір, однак подробиць не розголошувала.

Реакція Христини Горняк

Донька українського музиканта Кузьми Скрябіна (сценічний псевдонім Андрія Кузьменка) Марія-Барбара Кузьменко назвала ніч на 24 квітня однією із самих страшних ночей за всю війну.

"Досі мене трусить від тахікардії. Вибігати в піжамі, розуміючи, що вибух був дуже близько біля ЖК", – поділилась Барбара Кузьменко.

Реакція Барбари Кузьменко

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик розповіла про "ще одну страшну ніч". Відповідну stories можна побачити в її Instagram.

Реакція Лілії Ребрик Фото: Лілія Ребрик/ Instagram

В укритті знаходилась блогерка, переможниця 9 сезону шоу "Холостяк" Даша Квіткова. Вона розповіла, що в столиці "було дуже гучно та лячно".

Реакція Даши Квіткової

В ніч на 24 квітня Росія здійснила масовану атаку на Україну ракетами та "Шахедами". Внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, понад 70 поранених, є пожежі та руйнування, а рятувальники продовжують шукати під завалами людей.

Пізніше в столиці рятувальники дістали з-під завалів чоловіка, який перебував під завалами понад шість годин. Він відгукнувся під час хвилинки тиші.