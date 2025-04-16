"Це був жах": Ольга Сумська потрапила під атаку дронів (фото)

Українська акторка Ольга Сумська потрапила під атаку БПЛА в Камʼянському, що в Дніпропетровській області. Росіяни якраз атакували місто дронами ввечері 15 квітня, коли зірка сцени та екрану перебувала там з виставою.

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Про це Сумська розповіла в Instagram.

Коли актори вже мали їхати з Камʼянського, до міста долетіли російські дрони. Ольга Сумська зняла відео, як вони їхали до залізничного вокзалу, а поруч було чутно вибухи.

"Вечір у Кам'янському… Між вибухами встигли на потяг, дякувати Богу", — розповіла знаменитість.

Ольга Сумська потрапила під атаку дронів у Камʼянському Фото: Скріншот

Згодом Сумська показала ще один короткий ролик, на якому вони з колегами вийшли з машини. На відео знову було чутно звуки російських дронів і вибухи. Зірка була налякана та казала, що варто сховатися.

"Кам'янське… Це був жах", — написала Ольга Сумська.

Ольга Сумська потрапила під атаку дронів у Камʼянському Фото: Скріншот

Зазначимо, що в ніч проти 16 квітня російські окупанти запустили по Україні 97 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, про що повідомили в Повітряних силах. Унаслідок атаки постраждали Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина.

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла, як на її карʼєру вплинула історія з донькою Антоніною, яка живе в РФ. Виявилося, що останнім часом акторку рідко запрошують зніматися в кіно.

Також Фокус писав про те, що Ольга Сумська поділилася архівним фото зі своєю сестрою Наталією, яке знайшла у скрині покійної матері. Цей знімок став рідкісним нагадуванням про їхні минулі стосунки на тлі багаторічного сімейного конфлікту.