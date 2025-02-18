"Страшна драма": Сумська зізналася, як на її карʼєру вплинула історія з донькою, яка живе в РФ (відео)

Антоніна Паперна перебуває в Росії понад 13 років. Вона одружена з російським актором Володимиром Ягличем, якому народила двох дітей.

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Українська акторка Ольга Сумська зізналася, як постраждала її карʼєра через доньку, яка живе в Росії. Про це зірка екрану розповіла в YouTube-проєкті "Смачно та душевно з Разміком".

Ольга Сумська розповіла про доньку, яка живе в Росії

Сумська зізналася, що останнім часом її рідко запрошують зніматися в кіно. Згодом знайомий актор розповів, що на це є причина, адже кастинг-директори відмовляються кликати зірку екрану на зйомки, поки вона не пояснить своє ставлення до ситуації зі старшою донькою Антоніною Паперною, яка живе в РФ та замовчує війну в Україні.

"Як я як мати маю ставитись до цієї ганьби, до цих людей, які щось мені пропонують?" – запитала акторка.

За словами Сумської, їй ця ситуація нагадує, як у давні віки люди збиралися і "жадали крові", а тепер користувачі мережі себе так само поводять.

Тим часом Антоніна, яка живе в Росії, одружена з російським актором Володимиром Ягличем, від якого виховує двох дітей, також отримує хвилі хейту.

Антоніна Паперна з чоловіком Фото: yaglych

"Не знаєш, які коментарі вона отримує. Це страшна драма в її житті, тому що людина в такій ситуації. Людина там вже перебуває понад 13 чи 14 років, вона заміжня жінка, у неї двоє дітей. Це дуже-дуже страшна тема для мене як для матері – усвідомлювати це і бути безпорадною. Я не можу ані повпливати, ані зарадити, лише любити. Я її підтримую, як ніхто інший. Я маю на це повне право. Вона мій первісток, моя доня", — сказала Ольга Сумська.

Зокрема, акторка зізналася, що під кожен її пост у соцмережах "приходять" боти з коментарями про доньку.

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла, яке громадянство в її доньки Антоніни.

Також Фокус писав про архівне фото Ольги Сумської із сестрою на фоні сімейного конфлікту.