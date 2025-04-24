"Я виріс зовсім поруч": українські політики та посадовці відреагували на атаку Києва (фото, відео)

Українські високопосадовці та політики відреагували на обстріл Києва в ніч на 24 квітня. Фокус зібрав реакції.

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Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Російська Федерація атакувала Україну 70 ракетами, зокрема, балістичними, та майже 150 ударними безпілотниками.

Очільник держави додав, що в результаті атаки загинуло 9 осіб, ще понад 80 поранено. Є багато руйнувань, тривають рятувальні операції та розбір завалів, усім надається допомога.

"Сьогодні поінформую Президента ПАР Рамафосу, який головує в "Групі двадцяти", про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях – у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей", — розповів він.

Додамо, що Володимир Зеленський і разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до Південно-Африканської Республіки для зустрічі із президентом країни Сирілом Рамафосою, а також представниками політичних, громадських і студентських спільнот африканських країн. Ракетні удари окупантів по мирних містах України скоригували програму їхнього візиту.

Олена Зеленська також відреагувала на російську атаку. На своїй Facebook-сторінці вона розмістила фото загиблої під час обстрілу жінки.

"Ми всі ця людина. Ми всі в марганецькому автобусі. Ми в тролейбусі Сум. Ми на дитячому майданчику Кривого Рогу. В будинках і на вулицях Києва, Харківщини, Дніпровщини, Запоріжжя, Сумщини, Хмельниччини, Житомирщини, у своїх домівках. Це ми, світе, жителі України. І наші щодня й щоночі під російським терором", — йдеться в повідомленні.

Перша леді зазначила, що Україна чекає на допомогу. Дістають українці її від рятувальників, "по яких, до речі, Росія також традиційно б’є".

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що Росія використала для масованої нічної атаки по Україні крилаті ракети, дрони та балістику. В результаті загинуло 9 людей, багато постраждалих.

Під ударом була Київська, Житомирська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Хмельницька, Сумська та Запорізька області. У столиці до цього часу тривають пошуки під завалами зруйнованого житлового будинку.

"Розраховуємо на сильну реакцію з боку інших країн. Нам потрібна додаткова протиповітряна оборона для захисту від російського терору. Паралельно має тривати створення реальних гарантій безпеки — таких, які зроблять будь-яку агресію проти нашої країни неможливою", — додав він.

За словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, цієї ночі противник застосував:

11 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;

6 крилатих ракет "Іскандер-К";

12 крилатих ракет "Калібр";

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

145 ударних БпЛА Shahed та дронів-імітаторів різних типів.

Силами оборони було збито 48 ракет та 64 ворожих БпЛА. Крім того, 68 безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено (без негативних наслідків).

"Дії окупантів вкотре доводять: російська федерація не хоче миру. Уся її діяльність — це цілеспрямоване вбивство українців та знищення України", — наголосив Олександр Сирський.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону відмітив роботу тактичної авіації під час атаки на Україну. Зокрема, F-16 та Mirage збили десятки "Шахедів" і ракет.

"Бити балістикою по містах-мільйонниках – це вже не те що злочин, тероризм", — наголосив він.

Керівник Центру протидії корупції при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко в Telegram-каналі розмістив фото зруйнованого будинку.

"Я виріс в цьому районі Києва, зовсім поруч, у звичайній Хрущовці, збудованій за участі мого діда, ветерана війни, який заходив у Берлін. Такий самий будинок", — підписав він.

Також про атаку висловились і в Міністерстві закордонних справ. Голова МЗС Андрій Сибіга зазначив, що тиск західних партнерів має бути спрямований на Москву, а не на Київ, – адже це Росія, а не Україна перешкоджає досягненню миру.

На масштабну повітряну атаку РФ по українських містах в ніч проти 24 квітня відреагувала і президентка Молдови Мая Санду. У мережі X вона засудила дії РФ та написала, що поки у світі сподіваються на якісь домовленості про припинення вогню, Росія вчергове показала свої реальні наміри.г

"Україні потрібна більша підтримка, більше ППО. Цю війну може зупинити лише сила", – додала Санду.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня Росія здійснила масовану атаку на Україну ракетами та "Шахедами". Внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, понад 70 поранених, є пожежі та руйнування, а рятувальники продовжують шукати під завалами людей. Зокрема, на обстріл столиці відреагували представники українського шоубізнесу, закликаючи до підтримки потерпілих.