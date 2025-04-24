"Позиція стане іншою": Трамп заявив, що має дедлайн для мирної угоди між Україною та РФ (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що має власний дедлайн щодо мирних переговорів і укладення угоди між Росією та Україною, і коли він спливе, позиція Білого дому щодо перемовного процесу зміниться.

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Про це американський лідер сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре в Овальному кабінеті 24 квітня.

Трамп сказав, що має власний дедлайн для мирної угоди між Україною та Росією. На відео з 2:23

Журналіст запитав, чи встановив Трамп дату, до якої сторони російсько-української війни мають дійти до угоди.

"У мене є власний дедлайн. І ми хочемо, щоб це було швидко. І прем'єр-міністр нам допомагає. Він також хоче, щоб це сталося швидко. Тож у нас є дедлайн, і коли він спливе, наша позиція буде зовсім іншою. Але я думаю, що є дуже хороші шанси, що це буде зроблено", — відповів Трамп.

Водночас президент США не уточнив, яку саме дату вважає кінцевим терміном.

Він також висловив переконання, що обидві сторони прагнуть миру, але вони мають сісти за переговорний стіл, бо США "чекають на це вже довгий час".

Нагадаємо, під час підписання указів в Овальному кабінеті 24 квітня Трамп заявив, що Росія "готова" припинити війну в Україні, а домовитися з українським президентом Володимиром Зеленським "виявилося складніше".

CNN з посиланням на слова самого Трампа 24 квітня повідомляло, що зустріч Трампа з Путіним може відбутися вже наступного місяця.

Також 47-й президент США відреагував на обстріл Росією Києва в ніч на 24 квітня дописом, у якому закликав Володимира Путіна "зупинитися".