"Немає фаворитів": у Трампа запитали, чи дійсно він пропонує визнати Крим російським

Президент США Дональд Трамп майстерно ухилився від відповіді на запитання журналістів щодо пропозиції визнати Крим російським: натомість він заявив, що йому "все одно" і що він "не має фаворитів" у російсько-українській війні. Водночас він сказав, що потрібно "домовитися з Володимиром Зеленським", і думав, що налагодити контакт із ним "буде легше".

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Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті пізно увечері 23 квітня за київським часом.

Один із представників преси поцікавився у Трампа, чи справді його новий план щодо досягнення мирної угоди між Україною та Росією, представлений у Лондоні 23 квітня, передбачає вимогу щодо визнання Криму російським.

На це Дональд Трамп відповів, що для нього головне — аби "вони обидвоє (Володимир Зеленський та Володимир Путін) підписали мирну угоду".

"Я просто хочу, щоб війна закінчилася. Мені все одно — якщо вони обидва задоволені, вони обидва підпишуть угоду", — заявив американський президент.

Також він додав, що "не хоче, аби у нього були фаворити" у цій війні серед обох сторін, і що він їх насправді не має.

"Я не хочу, щоб у мене були фаворити. Я хочу, щоб мирну угоду було укладено", — зазначив Трамп, не давши чіткої відповіді на запитання щодо Криму.

Також американський президент заявив, що найголовнішим питанням наразі є завершення війни, і що із президентом України Володимиром Зеленським домовлятися про мирну угоду важче, ніж він сподівався.

Під час розмови із журналістами Трамп традиційно згадав про свого попередника Джо Байдена, звинувативши його у тому, що він "не повинен був допустити цієї війни".

Варто зазначити, що увечері 23 квітня речниця Білого дому Керолайн Левітт також дорікнула Зеленському за те, що той "рухається у неправильному напрямку". При цьому вона додала, що у Трампа скоро "увірветься терпець".

Щодо новин про Крим Левітт зауважила, що Дональд Трамп не просив у Зеленського визнати Крим російським.

Нагадаємо, 23 квітня експрезидент РФ Дмитро Медведєв похвалив Дональда Трампа за пропозицію визнати Крим російським у межах нового мирного плану.

Також 23 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна сама має з'ясовувати важливі питання у переговорах.