"Ми зачекалися": Медведєв похвалив заяви Трампа про визнання Криму російським

Колишній президент і нині заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 23 квітня відреагував на критику президента США Дональда Трампа на адресу президента України Володимира Зеленського через відмову Києва визнавати тимчасово окупований Крим російською територією.

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Допис експрезидент Росії опублікував у соцмережі X.

Медведєв опублікував допис у відповідь на слова Трампа про відмову Києва визнати Крим територією РФ Фото: скриншот

Медведєв процитував висловлення Трампа про те, що небажання української сторони визнавати Крим російським шкодить мирним переговорам.

"Ми зачекалися! Сподіваюся, це почують різні європейські виродки на кшталт Стармера і Макрона. І тоді тифозна воша Києва, яка перебуває в наркотичному забутті, оживе", — написав колишній президент країни-агресора.

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Американський президент у своїй соцмережі Truth Social 23 квітня опублікував допис, у якому звинуватив Зеленського в перешкоджанні мирному процесу та небажанні завершувати війну. Він заявив, що "Крим було втрачено багато років тому". Твердження президента України, що Київ ніколи не визнає юридично окупацію півострова, Трамп назвав "запальною заявою", яка чинить перепони на шляху до мирної угоди.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер перед тим запевнив, що його країна стоятиме поруч з українцями стільки, скільки потрібно, і "Україна має вирішувати своє майбутнє" самостійно.

Нагадаємо, чеський хокеїст Домінік Гашек 21 квітня в соцмережі Х розповів, що експрезидент РФ Медведєв грозився вбити його через те, що він виступає проти участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.