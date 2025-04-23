Експрезидент РФ Медведєв грозився вбити чеського хокеїста: за спортсмена вступилося МЗС

Знаменитий чеський хокеїст Домінік Гашек отримував погрози з боку експрезидента Росії, а нині – заступника голови російської ради безпеки Дмитра Медведєва. Зокрема, той погрожував спортсмену вбивством.

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Про це Гашек повідомив у соцмережі Х.

Хокеїст зауважив, що надіслав з цього приводу два офіційні листи – президенту та членам виконавчої ради Міжнародного олімпійського комітету та президенту і членам ради Міжнародної федерації хокею.

Також Домінік Гашек наголосив на тому, що Росії не має бути на спортивних змаганнях, і для цього треба запровадити чіткі правила. Зокрема, він запропонував власну допомогу у створенні таких правил, – "щоб спортивні змагання не були рекламою російської війни".

На захист Гашека став міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Медведєв вважає нормальним грубі погрози на адресу людини, яка не боїться засуджувати російську війну і боротися проти зловживання спортом для просування цієї війни. Примітивне залякування є нормальним у путінській Росії, але не в цивілізованих країнах", – наголосив Ян Ліпавський у дописі в Х.

Цьому передував допис Дмитра Медведєва у Telegram, коли російський посадовець радів рекорду путініста Олександра Овечкіна в НХЛ. Медведєв тоді написав, що чекає "на самогубство божевільного чеха Гашека".

Нагадаємо, у червні 2023 року Домінік Гашек приїздив до України. Він відвідав Харків і висловив підтримку українським спортсменам, які тренуються та здобувають перемоги навіть попри війну.

Щодо Яна Ліпавського, то він теж є послідовним прихильником України. Зокрема, нещодавно очільник чеського МЗС висловив обурення заявою державного секретаря США Марко Рубіо про те, що Штати можуть вийти з процесу переговорів щодо припинення вогню між Росією та Україною.