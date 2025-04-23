Экс-президент РФ Медведев угрожал убить чешского хоккеиста: за спортсмена вступился МИД

Знаменитый чешский хоккеист Доминик Гашек получал угрозы со стороны экс-президента России, а ныне — заместителя председателя российского совета безопасности Дмитрия Медведева. В частности, тот угрожал спортсмену убийством.

Related video

Об этом Гашек сообщил в соцсети Х.

Хоккеист отметил, что направил по этому поводу два официальных письма — президенту и членам исполнительного совета Международного олимпийского комитета и президенту и членам совета Международной федерации хоккея.

Также Доминик Гашек отметил, что России не должно быть на спортивных соревнованиях, и для этого надо ввести четкие правила. В частности, он предложил собственную помощь в создании таких правил, — "чтобы спортивные соревнования не были рекламой российской войны".

На защиту Гашека стал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Медведев считает нормальным грубые угрозы в адрес человека, который не боится осуждать российскую войну и бороться против злоупотребления спортом для продвижения этой войны. Примитивное запугивание является нормальным в путинской России, но не в цивилизованных странах", — отметил Ян Липавский в заметке в Х.

Этому предшествовало сообщение Дмитрия Медведева в Telegram, когда российский чиновник радовался рекорду путиниста Александра Овечкина в НХЛ. Медведев тогда написал, что ждет "самоубийства сумасшедшего чеха Гашека".

Напомним, в июне 2023 года Доминик Гашек приезжал в Украину. Он посетил Харьков и выразил поддержку украинским спортсменам, которые тренируются и одерживают победы, даже несмотря на войну.

Что касается Яна Липавского, то он тоже является последовательным сторонником Украины. В частности, недавно глава чешского МИД выразил возмущение заявлением государственного секретаря США Марко Рубио о том, что Штаты могут выйти из процесса переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной.