"Для Трампа Украина — только бизнес": в Чехии возмутились словами Рубио о прекращении огня (видео)

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал заявление государственного секретаря США Марко Рубио о том, что Белый дом может выйти из процесса переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной из-за отсутствия быстрых результатов. Он отметил, что Украина приняла предложение Вашингтона еще месяц назад, а РФ с тех пор не прекращает обстреливать гражданское население.

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Сообщение в поддержку Украины Ян Липавский опубликовал в своем аккаунте в соцсети X 18 апреля.

"Украина приняла предложение США о прекращении огня месяц назад. Вместо этого Россия продолжает совершать трусливые нападения на гражданское население", — отметил чешский министр.

Глава МИД Чехии также добавил, что страны Европы готовятся к любым вариантам дальнейших событий, включая вероятное мирное урегулирование, но продолжат оказывать Украине поддержку для защиты от российской агрессии.

К своей публикации он добавил видео своего выступления в эфире CNN Prima News. В нем Липавский отметил, что Кремль до сих пор не сделал ни одного из предложенных США шагов к достижению перемирия в Украине, пишет издание Ceske Noviny.

"Понятно почему. Россияне думают, что они еще могут достичь своих целей", — сказал глава чешской дипломатии.

На слова Марко Рубио публикацией в сети X отреагировал также чешский депутат Европарламента Ян Фарский. Он обвинил президента США Дональда Трампа в том, что его "никогда не интересовали ни Украина, ни жизнь украинцев, ни поддержание международного порядка".

"Все, что он видит в Украине — это бизнес и ресурсы для США. И он охотится за ними с самого начала. Несмотря на человеческие жертвы, несмотря на международное право", — написал евродепутат.

Ян Фарский напомнил, что войну начала Россия и отказывается от прекращения огня также российская власть, а Украина является жертвой агрессии, которая "истекает кровью".

Заявление Рубио о прекращении огня в Украине: детали

Глава Госдепа США Марко Рубио после встречи с представителями Украины и ЕС 18 апреля заявил, что Штаты могут отстраниться от переговоров о мире в Украине, если стороны в ближайшее время не подадут "четкий знак" о готовности к подписанию мирного соглашения.

"Мы должны очень быстро определиться сейчас, и я говорю о нескольких днях, чтобы понять, будет ли [мирное] соглашение в течение ближайших недель", — сказал госсекретарь.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп "посвятил много времени и энергии" этому вопросу, однако может оставить его, если и дальше не будет видеть прогресса.

До того, во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Вашингтоне 17 апреля, Трамп говорил, что хочет получить ответ от РФ относительно предложения о перемирии в Украине до конца текущей недели.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге 18 апреля прокомментировал слова президента США об ожидании от Кремля ответа о прекращении огня и сказал, что контакты происходят "достаточно сложно". Также он заявил, что месяц объявленного российским диктатором "моратория на удары по энергообъектам" уже истек, а новых приказов от Путина на этот счет не было.