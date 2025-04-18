Трамп ждет от РФ ответа о прекращении огня до Пасхи: в Кремле отреагировали

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 18 апреля прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Белый дом до конца недели ожидает получить от Кремля ответ относительно потенциального прекращения огня в Украине. По его словам, контакты происходят "достаточно сложно".

Related video

Ответ спикера Кремля опубликовало российское пропагандистское информационное агентство ТАСС.

Российская журналистка задала вопрос о том, что Трамп дал время до Пасхи, чтобы Россия предоставила свой ответ относительно потенциального перемирия в Украине, и поинтересовалась, есть ли об этом какие-то договоренности между странами.

"Достаточно сложные идут контакты, потому что, конечно, и тема непростая украинского урегулирования. Российская сторона стремится к урегулированию этого конфликта, к обеспечению своих собственных интересов и открыта к диалогу. Мы продолжаем этот диалог", — ответил Песков.

Также российское информагентство передает слова представителя Кремля о том, что на этой неделе контактов президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом не запланировано, однако в случае необходимости разговор могут оперативно согласовать.

Кроме того, Песков заявил, что "месяц моратория на удары по энергообъектам истек, но новых указаний Путин не давал".

Прекращение огня в Украине: Трамп ждет ответа РФ до Пасхи

Во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме 17 апреля Дональд Трамп сказал, что до конца текущей недели ожидает ответа от Москвы относительно предложения прекратить огонь в Украине.

"Мы собираемся получить ответ от них на этой неделе, очень скоро, на самом деле. Мы хотим, чтобы убийства прекратились", — ответил американский президент на вопрос журналиста.

Отметим, государственный секретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что Штаты могут бросить переговоры о мире в Украине и отказаться от посредничества, если не увидят быстрых результатов.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко вечером 17 апреля сообщила, что украинская и американская команды подписали меморандум о соглашении о полезных ископаемых.