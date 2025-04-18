Трамп чекає від РФ відповіді щодо припинення вогню до Великодня: в Кремлі відреагували

Речник президента РФ Дмитро Пєсков на брифінгу 18 квітня прокоментував слова президента США Дональда Трампа про те, що Білий дім до кінця тижня очікує отримати від Кремля відповідь щодо потенційного припинення вогню в Україні. За його словами, контакти відбуваються "досить складно".

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Відповідь речника Кремля опублікувало російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС.

Російська журналістка поставила запитання щодо того, що Трамп дав час до Великодня, щоб Росія надала свою відповідь щодо потенційного перемир'я в Україні, та поцікавилася, чи є про це якість домовленості між країнами.

"Достатньо складні йдуть контакти, тому що, звісно, і тема непроста українського врегулювання. Російська сторона прагне до врегулювання цього конфлікту, до забезпечення своїх власних інтересів і відкрита до діалогу. Ми продовжуємо цей діалог", — відповів Пєсков.

Також російське інформагентство передає слова речника Кремля про те, що цього тижня контактів президента РФ Володимира Путіна із Дональдом Трампом не заплановано, проте в разі необхідності розмову можуть оперативно узгодити.

Крім того, Пєсков заявив, що "місяць мораторію на удари по енергооб'єктах минув, але нових вказівок Путін не давав".

Припинення вогню в Україні: Трамп чекає відповіді РФ до Великодня

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні у Білому домі 17 квітня Дональд Трамп сказав, що до кінця поточного тижня очікує відповіді від Москви щодо пропозиції припинити вогонь в Україні.

"Ми збираємося отримати відповідь від них цього тижня, дуже скоро, насправді. Ми хочемо, щоб вбивства припинилися", — відповів американський президент на запитання журналіста.

Зазначимо, державний секретар США Марко Рубіо 18 квітня заявив, що Штати можуть кинути переговори про мир в Україні та відмовитися від посередництва, якщо не побачать швидких результатів.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко ввечері 17 квітня повідомила, що українська та американська команди підписали меморандум щодо угоди про корисні копалини.