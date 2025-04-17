"Вигідна обом народам": Україна та США підписали меморандум щодо угоди про корисні копалини
Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум щодо угоди про видобуток корисних копалин в Україні.
Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.
"Сьогодні зробили крок до спільної зі США Угоди про економічне партнерство. Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам", — написала Свириденко.
Вона уточнила, що наразі готується створення Фонду інвестицій у відбудову України, який відкриватиме можливості для модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та США.
"Важливо, що ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення Американського народу інвестувати разом з Українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну.", — зазначила Свириденко.
За її словами, попереду очікується фіналізація тексту угоди, її підписання, а після цього — ратифікація парламентами.
"Дякую нашим технічним командам – український та американській – за професійну, конструктивну та швидку роботу", — наголосила Свириденко.
Нагадаємо, 17 квітня Дональд Трамп заявив, що незабаром очікує підписання угоди про видобуток корисних копалин в Україні.
11 квітня газета The New York Times повідомляла, що США виставили Україні жорсткіші умови в угоді щодо корисних копалин.