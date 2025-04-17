Трамп анонсував підписання угоди про надра: коли це станеться

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що незабаром очікує підписання угоди про видобуток корисних копалин в Україні. На його думку, це станеться наступного четверга, 24 квітня.

Related video

Про це американський лідер заявив під час зустрічі в Овальному кабінеті з главою уряду Італії Джорджією Мелоні.

"У нас є угода про видобуток корисних копалин, яка, я думаю, буде підписана… в наступний четвер найближчим часом… І я припускаю, що вони збираються втілити цю угоду. Побачимо", – додав президент США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп взимку 2025 року запропонував Україні укласти угоду про корисні копалини для компенсації допомоги, наданої під час війни РФ. При цьому Київ відмовився визнавати допомогу боргом, але переговори все ж почались, оскільки були сподівання на спільні інвестиції та можливі гарантії безпеки.

У березні медіа розповіли про зміст 50-сторінкової угоди про копалини. Зокрема, створюється інвестиційний фонд, яким керуватимуть троє американців та двоє українців. При цьому саме американці отримували право заблокувати будь-яке рішення. На рахунки фонду мали надходити прибутки від надр та інфраструктури (порти, залізниця тощо). Київ та Вашингтон почали узгоджувати основні вимоги.

Пізніше медіа повідомили, що США претендує на українську газотранспортну систему в межах угоди про копалини. Згодом Фокус зібрав думки експертів щодо того, чи може Вашингтон накласти санкції на посадовців України через відмову підписати угоду.

Додамо, що під час брифінгу Дональд Трамп зазначив, що не вважає президента України Володимира Зеленського відповідальним за початок війни. Водночас американський лідер не являється його "великим шанувальником".