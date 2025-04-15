Американський шантаж Банкової: чи можуть США накласти санкції на оточення Зеленського

За інформацією Ярослава Железняка, США може запровадите персональні санкції проти Андрія Єрмака та інших впливових фігур з оточення Володимира Зеленського аби змусити Україну підписати угоду про корисні копалини. Фокус з'ясував, чи дійсно Вашингтон готовий натиснути на Київ таким радикальним способом.

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Народний депутат Ярослав Железняк, посилаючись на власні джерела, заявив, що після напруженої зустрічі між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі, адміністрація США розглядала можливість запровадження санкцій проти наближених до українського президента осіб.

За словами Железняка, санкції мали стати інструментом тиску на українську владу з метою підписання угоди про корисні копалини. Він зазначив, що існували два списки потенційних осіб для санкцій. Перший список включав 17 осіб, серед яких — керівник Офісу президента Андрій Єрмак, колишній помічник президента Сергій Шефір, бізнес-партнери Артем Колюбаєв і Тимур Міндіч. Другий, ширший список, налічував 279 осіб, включаючи міністрів, керівництво Офісу президента, ключових членів фракції "Слуга народу", бізнес-партнерів Зеленського та його колег по студії "Квартал 95" .​

Опитані Фокусом політичні експерти розділились у думках — чи дійсно США могли б накласти персональні санкції на представників української влади, та що з цього б вийшло надалі.

Санкції проти Андрія Єрмака: чи піде на це США

За словами політолога Володимира Фесенко, усі ці повідомлення про нібито можливі санкції США проти оточення Володимира Зеленського, походять виключно з українських джерел. Жодного підтвердження від американських ЗМІ чи офіційних осіб наразі немає. Ані від політичних структур, ані навіть у вигляді витоків інформації в таких виданнях, як Politico, Reuters, Bloomberg — хоча саме ці медіа зазвичай використовуються для "прокачування" тем, які Вашингтон хоче зробити публічними.

"Тобто, якби у США справді була така мета — тиснути або готувати якісь рішення, ми б це побачили в західному інформпросторі. А зараз маємо лише розсилки серед українських політиків і медіа. Що це за "розсилка"? Американці не роблять розсилки для наших журналістів. Це виглядає дивно. І якщо це справді ініціатива США, то чому все відбувається кулуарно? Знову ж таки, попередні випадки санкцій, як проти Дубінського у 2021 році, були публічними та без попереджень", — каже Фокусу Фесенко.

Політолог теоретично, припускає, що це може бути своєрідна форма тиску — мовляв: "погодьтеся на наші умови, бо інакше будуть санкції". Але в контексті Дональда Трампа можливе все, його адміністрація іноді ухвалює рішення, які не відповідають жодним класичним нормам ні американської, ні міжнародної політики.

"Так, якісь попередження або витоки могли бути, не виключаю. Але давайте реально оцінювати ситуацію. Якщо санкції справді розглядаються щодо Єрмака чи інших українських урядовців — це буде удар по двосторонніх відносинах з США. Це, по суті, означає їх замороження. А отже — про яку ресурсну угоду тоді можна буде говорити?

Ефект від таких дій був би прямо протилежний очікуваному. Американці це, схоже, розуміють. Тиснути можна, але коли тиск стає надмірним, результат — зворотній. Тому я ставлюся до цієї інформації вкрай скептично. Ймовірно, хтось запускає її як інструмент впливу на Єрмака або для політичного тиску всередині країни. Можливо, щоб змусити погодитися на щось, маючи за спиною "страшилку" про санкції", — вважає Фесенко.

Але в реальності США мають інші, значно ефективніші важелі впливу — наприклад, призупинення військової допомоги або розвідданих. За словами політолога, це — справжній інструмент тиску, а не персональні санкції, які в разі запровадження матимуть лише один наслідок — остаточне припинення партнерства між Україною та США. А значить — і зупинка мирних переговорів.

"Бо з ким тоді США вестимуть перемовини? Якщо вони накладають санкції на ключових представників української влади — то це вже не переговори, це капітуляція. І ще раз — якщо санкції введуть, особливо проти "де-факто другої особи в державі", як Єрмак, то про жодні компроміси з української сторони в питаннях, як от ресурсна угода, вже не йтиметься", — продовжує експерт.

Фесенко переконаний: ця тема надто "українська", запущена зсередини. І, скоріше за все, має під собою передвиборчу мету.

США введе санкції проти України: чому це може статися

Політолог Олег Постернак вважає, що теоретично, можливість запровадження санкцій існує. Особливо зважаючи на ексцентричну поведінку адміністрації Трампа.

"Згадайте хоча б, як у попередні роки ніхто не міг уявити ліквідацію USAID, але це сталося — і дуже швидко. Нова команда Трампа вміє діяти неочікувано. Проблема в іншому: між Банковою та Білим домом не існує стабільних, системних відносин. Немає людей, які могли б згладжувати або балансувати поведінку американської адміністрації щодо України. Політика США — непослідовна, суперечлива, схожа на синусоїду: то підтримка, то пауза, то тиск. Це означає, що й у Зеленського, і у Єрмака немає жодних надійних контактів або точок опори у новому Білому домі. Немає лояльних до України людей у близькому оточенні Трампа. Хто у нас є? Келлог? Він не має реального впливу. Можливо, Марко Рубіо? Але його не видно в цих процесах. Натомість всіма перемовинами — щодо Ірану, Ізраїлю, ХАМАСу, України й Росії — займається Стів Віткофф. Не Держсекретар. Не Рубіо. А саме Віткофф. Отже, у найближчому колі Трампа — жодної "страховки" для України", — каже Фокусу Постернак.

Тому, на думку політолога, цілком імовірно, що США можуть запровадити персональні санкції проти українських високопосадовців — за аналогією до "списку Магнітського" чи інших прикладів, коли такі санкції серйозно впливали на політичне й фінансове становище фігурантів.

"Це дійсно може виглядати як шантаж. Але для США — це просто інструмент зовнішньої політики. Вони велика держава, і їхня "велич" проявляється тоді, коли тиск спрямовано на Київ. Але от тиснути на Москву вони не поспішають. Чому? Тому що хочуть стратегічно співпрацювати з Росією.

Америці потрібна Росія як нейтральна сторона у конфліктах з Іраном і Китаєм. І заради цього США готові змусити Київ до компромісів із Москвою. Я в цьому впевнений. Поки Віткофф веде одночасні перемовини й з Іраном, і з Москвою, не помітити, що карти складаються в одну глобальну гру — неможливо", — каже Постернак.

Нагадаємо, спецпредставник Білого дому за питань Близького Сходу Стів Віткофф пояснив, що говорив у Російській Федерації не про перемир'я чи припинення вогню, а про досягнення тривалого миру. Можлива угода, яка стосується п'яти регіонів України й п'ятої статті НАТО.

Також Фокус писав, що12 квітня на офіційному сайті президента України було опубліковано указ про введення в дію нових санкцій Ради національної безпеки і оборони проти колишнього першого віцепрем'єр-міністра Сергія Арбузова, ексглави Адміністрації президента Андрія Клюєва, власника мережі "Ельдорадо" Віктора Поліщука та ️співвласниці "Айбокс Банку" Альони Шевцової.