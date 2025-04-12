Поліщук, Шевцова, Арбузов та Клюєв: Зеленський увів у дію нові санкції РНБО

Президент Володимир Зеленський підписав Указ про введення персональних санкцій щодо чотирьох українських політиків та бізнесменів.

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Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Зазначається, що Володимир Зеленський підписав Указ №231/2025, яким затвердив сьогоднішнє рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо чотирьох осіб.

Указ президента Володимира Зеленського Фото: Скріншот

Згідно з додатком до рішення РНБОУ, санкції запровадили проти посадовців часів Віктора Януковича — колишнього першого віцепрем'єр-міністра Сергія Арбузова та екс-глави Адміністрації президента Андрія Клюєва.

Окрім того, обмежувальні заходи торкнулися власника мережі "Ельдорадо" Віктора Поліщука та ️співвласниці "Айбокс Банку" Альони Шевцової, який, як зазначали правоохоронці, за рік повномасштабної війни з Росією "відмив" майже п'ять мільярдів гривень, одержаних тіньовим гральним бізнесом.

Як зазначається, їх буде позбавлено державних нагород та запроваджено низку обмежень, зокрема блокування активів.

Нагадаємо, 11 квітня в президентських указах №229/2025 і 230/2025 Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони проти 71 фізичних та 18 юридичних осіб. Серед них український політолог Вадим Карасьов, колишній ведучий каналу NewsOne Костянтин Кеворкян, блогер Олександр Шелест, продюсер Юрій Бардаш та адвокатка підозрюваного в державній зраді блогера Анатолія Шарія Сталіна Гуревич.

У січні санкції були введені проти чинних народних депутатів Юрія Бойка та Нестора Шуфрича.