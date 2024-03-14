Обман військових і зв'язки з РФ: київський бізнесмен винен Україні 14 млрд, — розслідування (фото)

За інформацією журналістів, власник торгового центру "Гулівер" Віктор Поліщук відтермінував виплату кредиту за комплекс на чверть століття, однак навіть із такими умовами він не завжди вчасно платить. Також з 2014 року підприємець неодноразово літав до Росії.

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Україна зараз гостро потребує фінансової допомоги від західних партнерів, яка має допомогти в боротьбі з російською агресією та підтримуватиме економіку. Водночас існують лояльні умови для деяких бізнесменів, які після мільярдних кредитів не платять за борговими обов'язками. Журналісти проєкту "Схеми" від "Радіо Свобода" у своєму розслідуванні розповіли про один із таких випадків.

Йдеться про бізнесмена зі зв'язками в Росії Віктора Поліщука. У матеріалі зазначають, що він збагатився за часів каденції колишнього президента Віктора Януковича і зараз продовжує свою діяльність в Україні. Ба більше, підприємець неодноразово літав у Росію після 2014 року, де живе дядько його дружини Лілії Рiзвої — експрезидент Дмитро Медведєв.

Борги перед Україною: що відомо

У розслідуванні кажуть, що станом на 2024 рік Віктор Поліщук заборгував перед Україною приблизно 14 мільярдів гривень і це лише за одним зі своїх бізнесів. Йдеться про торговельно-офісний центр "Гулівер", який розташований у центрі Києва. Його будівництво свого часу фінансували державні "Ощадбанк" та "Укрексімбанк".

Бізнесмен Віктор Поліщук заборгував перед Україною понад 14 мільярдів гривень Фото: Фокус

Примітно, що попри низьку ставку і термін погашення на чверть століття, структури бізнесмена під час повномасштабної війни на рік зупинили погашення боргу. Журналістам "Схем" також вдалося з'ясувати, що менеджмент державних банків не застосував до нього жодних санкцій у вигляді штрафів. Примусове стягнення боргів або застави за кредитом теж не почалося.

Ба більше, великі борги перед державними банками ніяк не вплинули на життя Віктора Поліщука. У 2022 році він придбав люксові автомобілі на десятки мільйонів гривень, за допомогою яких зараз і пересувається.

Наразі в Україні діє воєнний стан, внаслідок якого виїзд за кордон чоловікам призовного віку заборонений, але й це ніяк не вплинуло на пересування бізнесмена. За останні 2 роки він спокійно виїжджав з України завдяки системі "Шлях". Він значився водієм-волонтером, а також водієм компанії з вантажних перевезень, але жодної заявленої допомоги чи комерційних вантажів по поверненню не привозив.

Бізнесмен Віктор Поліщук: зв'язки з Росією та Януковичем

Широкому загалу Віктор Поліщук став відомий уже після втечі колишнього президента України Віктора Януковича. У 2016 році Національний банк визнав неплатоспроможною фінансову установу підприємця — банк "Михайлівський". Банкрутство супроводжувалося масовими протестами вкладників і довелося навіть перекривати Хрещатик. Примітно, що судові розгляди тривають і досі, проте самому Віктору Поліщуку вдалося уникнути статусу фігуранта у справі про розкрадання коштів "Михайлівського".

У 2014 році, коли Кремль окупував Кримський півострів і розв'язав війну на Донбасі, бізнесмен не став відмовлятися від зв'язків із Росією. Журналісти знайшли в базі авіаперельотів інформацію, що Віктор Поліщук з 2016 по 2018 роки щонайменше 6 разів відвідував Москву. Його дружина, племінниця Дмитра Медведєва, відвідувала Росію щонайменше 2 рази після 2014 року — у лютому 2018 року і в червні 2019.

Бізнесмен Віктор Поліщук відвідував Росію з 2014 року кілька разів Фото: Радіо Свобода

Бізнес за рахунок держави: деталі

Одним із найвідоміших бізнесів Віктора Поліщука є скляна висока будівля в центрі Києва — "Гулівер". Її будівництво тривало з 2001 по 2013 рік і має свої загадки.

Спочатку інвесторами були київський забудовник Вагіф Алієв і політики Сергій Веселов та Олексій Кучеренко. Перед відкриттям комплексу виявилося, що новим власником є Віктор Поліщук, який на той момент зблизився з родиною Віктора Януковича. Тоді частину поверхів у бізнес-центрі зайняли структури тодішнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

По суті, це великий прибутковий бізнес у центрі столиці побудований коштом держави, кажуть журналісти "Схем". Будували "Гулівер" за гроші державних банків — "Ощадбанку" та "Укрексімбанку". Покровителі Віктора Поліщука втекли до Москви після 2014 року, а він ухвалив рішення залишитися і, відповідно, продовжив бізнес із боргами на суму 14 мільярдів гривень.

Розслідувачі ще помітили, що влада щоразу йшла назустріч бізнесменові та кілька разів за 10 років переглядала умови кредитування, які ставали тільки кращими для підприємця. Востаннє це сталося 2020 року.

У документах, які отримали журналісти, можна побачити деталі реструктуризації. Передбачено, що відтермінування погашення боргів ще на чверть століття — до 2044 року. При цьому відсоткову ставку за кредитом знизили майже втричі — до 3,65% річних.

Бізнесмен Віктор Поліщук заборгував перед Україною понад 14 мільярдів гривень Фото: Радіо Свобода

"Я б узагалі не називав цю історію реструктуризацією. Фактично це просто перенесення термінів погашення на 20+ років у майбутнє і зменшення ставки на рівні, який набагато нижчий за ринковий", — каже фінансовий аналітик Іван Угляниця.

З початку 2022 року власник "Гуллівера" і зовсім перестав повертати гроші державі, і виплати поновилися тільки 2023 року, хоч і не в повному обсязі.

На початок 2024 року Віктор Поліщук прострочив план погашення боргу на близько 500 мільйонів гривень, із загальних 14 мільярдів, які він ще має повернути "Ощадбанку" та "Укрексімбанку", як розповіли джерела розслідувачам.

До слова, бізнесмен неодноразово стверджував, що не є власником "Гулівера". Комплексом керує його дружина Лілія Рiзва, а формальним власником у реєстрі стоїть її двоюрідний брат.

Водночас у договорі поруки, який опинився в руках журналістів, написано, що Віктор Поліщук поручився повернути держбанкам щонайменше 207 мільйонів доларів у разі, якщо компанія "Три О" (юридична назва комплексу, — ред.) порушить свої зобов'язання перед ними.

Бізнесмен Віктор Поліщук заборгував перед Україною понад 14 мільярдів гривень Фото: Радіо Свобода

Дорогі машини замість боргу: як поповнився автопарк бізнесмена

Журналісти пишуть, що в березні 2022 року в Державному бюро розслідувань (ДБР) заявили про те, що вдалося запобігти спробі незаконного вивезення з країни трьох елітних автомобілів Rolls-Royce загальною вартістю 40 мільйонів гривень. Зробити це намагалися за допомогою підроблених документів.

Бізнесмен Віктор Поліщук володіє автопарком із 36 автомобілів Фото: ДБР

Два автомобілі були оформлені на фірму людини, "яка пов'язана з одним із чиновників РФ". Йдеться про Віктора Поліщука, впевнені у "Схемах", адже його дружина пов'язана з Дмитром Медведєвим родинними зв'язками.

Записані транспортні засоби, які так і не змогли покинути межі України, на фірму "Карпе Ренталс", яка прописана в "Гулівері". Формальним власником є 59-річна Катерина Кузьменко — двоюрідна сестра бізнесмена. На самих автомобілях пересувається Віктор Поліщук, адже ще до війни журналісти це фіксували.

Загалом у "Карпе Ренталс" зараз у наявності 36 автомобілів, більша частина яких належить до "преміум" або "бізнес" класу. Іншу частину було придбано в салонах уже 2022 року, коли тривала повномасштабна війна і зростали борги перед державними банками.

Бізнесмен Віктор Поліщук володіє автопарком із 36 автомобілів Фото: Радіо Свобода

"У 2022 році вона (фірма, — ред.) придбала аж три новеньких Mercedes-AMG G 63 — за сім мільйонів гривень кожен (це найновіша модель "геликів", як їх називають у народі), а ще — бус Volkswagen Multivan за 2 мільйони гривень, Skoda Kodiaq за майже півтора мільйона", — ідеться в повідомленні.

Загальна вартість автопарку оцінюється приблизно в 3 мільйони доларів. Віктор Поліщук ніяк не відреагував на запит журналістів про коментар.

Окремої уваги вартий той факт, що за 2 роки війни 47-річний бізнесмен виїжджав з України щонайменше 5 разів, хоча є військовозобов'язаним.

Бізнесмен Віктор Поліщук під час війни неодноразово залишав межі України Фото: Радіо Свобода

Перетинати кордон йому вдавалося під виглядом волонтера або водія вантажного транспорту, однак при поверненні повертався без нічого.

Бізнесмен Віктор Поліщук під час війни неодноразово залишав межі України Фото: Радіо Свобода Бізнесмен Віктор Поліщук під час війни неодноразово залишав межі України Фото: Радіо Свобода

Чергова схема бізнесмена: благодійна акція в "Ельдорадо"

Один із найбільших магазинів побутової техніки та електроніки "Ельдорадо", співвласником якої також є Віктор Поліщук, влітку 2023 року запустив акцію під назвою "Техніка, яка рятує життя". Її суть полягала в тому, що 0,5% від продажів буде перераховано на виготовлення броньованих багі для медичної служби 1-го Інтернаціонального легіону оборони України.

Бізнесмен Віктор Поліщук заборгував перед Україною понад 14 мільярдів гривень Фото: Соцмережi

Кошти мали передати через столичний благодійний фонд "Солом'янські котики", з якими магазин і уклав договір. Виявилося, що зобов'язання так і не були виконані.

"Ми тоді від "Ельдорадо" коштів ніяких не отримали. Ми навіть не знаємо, чи зібрали вони щось, оскільки на нас жодні кошти не зайшли. Вони тільки сказали, що банкрути, грошей немає і нічого нам не передали. Загалом ми відкриті працювати з бізнесом. Є багато відповідальних бізнесів, а така історія в нас уперше", — розповів "Схемам" виконавчий директор благодійного фонду "Солом'янські котики" Андрій Єрофєєв.

Журналісти спробували зв'язатися з керівництвом "Ельдорадо" — відповіді так і не надійшло, проте вже наступного дня компанія зв'язалася з благодійним фондом і заявила, що готова в терміновому порядку закрити збір на потреби армії на суму в 800 тисяч гривень.

Начальник медичної служби Інтернаціонального легіону Асан Чарухов підтвердив, що "Ельдорадо" так і не зробив нічого за договором, хоча дедлайн був до Нового року. Наразі багі на полі бою неактуальні і на гроші, які запропонувала компанія, потрібні засоби РЕБ і FPV-дрони. Чи виконають це зобов'язання "Ельдорадо" — невідомо, адже проплати не було на момент публікації розслідування.

Нагадаємо, 6 березня повідомлялося, що пов'язаний із народним депутатом Олександром Куницьким завод продавав товари в Крим і Росію. Харківське підприємство, як ідеться в розслідуванні, розпочало 2021 року партнерство з кримським бізнесменом, який на базі продукції з цього заводу побудував мережу заправних станцій на території півострова під егідою окупаційної влади.