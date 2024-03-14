Обман военных и связи с РФ: киевский бизнесмен должен Украине 14 млрд, — расследование (фото)

По информации журналистов, владелец торгового центра "Гулливер" Виктор Полищук отсрочил выплату кредита за комплекс на четверть века, однако даже с такими условиями он не всегда своевременно платит. Также с 2014 года предприниматель неоднократно летал в Россию.

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Украина сейчас остро нуждается в финансовой помощи от западных партнеров, которая должна помочь в борьбе с российской агрессией и будет поддерживать экономику. В то же время, существуют лояльные условия для некоторых бизнесменов, которые после миллиардных кредитов не платят по долговым обязанностям. Журналисты проекта "Схемы" от "Радио Свобода" в своем расследовании рассказали об одном из таких случаев.

Речь идет про бизнесмена со связями в России Виктора Полищука. В материале отмечают, что он обогатился во времена каденции бывшего президента Виктора Януковича и сейчас продолжает свою деятельность в Украине. Более того, предприниматель неоднократно летал в Россию после 2014 года, где живет дядя его жены Лилии Резвой — экс-президент Дмитрий Медведев.

Долги перед Украиной: что известно

В расследовании говорят, что по состоянию на 2024 год Виктор Полищук задолжал перед Украиной примерно 14 миллиардов гривен и это лишь по одному из своих бизнесом. Речь идет про торгово-офисный центр "Гулливер", который находится в центре Киева. Его строительство в свое время финансировали государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк".

Бизнесмен Виктор Полищук задолжал перед Украиной более 14 миллиардов гривен Фото: Фокус

Примечательно, что несмотря на низкую ставку и срок погашения на четверть века, структуры бизнесмена во время полномасштабной войны на год остановили погашение долга. Журналистам "Схем" также удалось выяснить, что менеджмент государственных банков не применил к нему никаких санкций в виде штрафов. Принудительное взыскание долгов или залога по кредиту тоже не началось.

Более того, большие долги перед государственными банками никак не повлияли на жизнь Виктора Полищука. В 2022 году он приобрел люксовые автомобили на десятки миллионов гривен, с помощью которых сейчас и передвигается.

Сейчас в Украине действует военное положение, в результате которого выезд за границу мужчинам призывного возраста запрещен, но и это никак не повлияло на передвижения бизнесмена. За последние 2 года он спокойно выезжал из Украины благодаря систему "Шлях". Он значился водителем-волонтером, а также водителем компании по грузовым перевозкам, но никакую заявленную помощь или коммерческие грузы по возвращению не привозил.

Бизнесмен Виктор Полищук: связи с Россией и Януковичем

Широкой общественности Виктор Полищук стал известен уже после побега бывшего президента Украины Виктора Януковича. В 2016 году Национальный банк признал неплатежеспособным финансовое учреждение предпринимателя — банк "Михайловский". Банкротство сопровождалось массовыми протестами вкладчиков и пришлось даже перекрывать Крещатик. Примечательно, что судебные разбирательства идут до сих пор, однако самому Виктору Полищуку удалось избежать статуса фигуранта в деле о хищении средств "Михайловского".

В 2014 году, когда Кремль оккупировал Крымский полуостров и развязал войну на Донбассе, бизнесмен не стал отказываться от связей с Россий. Журналисты нашли в базе авиаперелетов информацию, что Виктор Полищук с 2016 по 2018 годы как минимум 6 раз посещал Москву. Его жена, племянница Дмитрия Медведева, посещала Россию минимум 2 раза после 2014 года — в феврале 2018 и в июне 2019.

Бизнесмен Виктор Полищук посещал Россию с 2014 года несколько раз Фото: Радио Свобода

Бизнес за счет государства: детали

Одним из самых известных бизнесов Виктора Полищука является стеклянное высокое здание в центре Киева — "Гулливер". Его строительство продлилось с 2001 по 2013 год и имеет свои загадки.

Сначала инвесторами были киевский застройщик Вагиф Алиев и политики Сергей Веселов и Алексей Кучеренко. Перед открытием комплекса оказалось, что новым владельцем является Виктор Полищук, который в тот момент сблизился с семьей Виктора Януковича. Тогда часть этажей в бизнес-центре заняли структуры тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко.

По сути, это крупный прибыльный бизнес в центре столицы построенный за счет государства, говорят журналисты "Схем". Строили "Гулливер" за деньги государственных банков — "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка". Покровители Виктора Полищука сбежали в Москву после 2014 года, а он принял решение остаться и, соответственно, продолжил бизнес с долгами на сумму 14 миллиардов гривен.

Расследователи еще заметили, что власти каждый раз шла навстречу бизнесмену и несколько раз за 10 лет пересматривали условия кредитования, которые становились только лучше для предпринимателя. В крайний раз это произошло в 2020 году.

В документах, которые получили журналисты, можно увидеть детали реструктуризации. Предусмотрено, что отсрочка погашения долгов еще на четверть века — до 2044 года. При этом процентную ставку по кредиту снизили почти втрое — до 3,65% годовых.

Бизнесмен Виктор Полищук задолжал перед Украиной более 14 миллиардов гривен Фото: Радио Свобода

"Я бы вообще не называл эту историю реструктуризацией. Фактически это просто перенос сроков погашения на 20+ лет в будущее и уменьшение ставки на уровне, который намного ниже рыночного", — говорит финансовый аналитик Иван Угляница.

С начала 2022 году владелец "Гулливера" и вовсе перестал возвращать деньги государству и выплаты возобновились только в 2023 году, хоть и не в полном объеме.

На начало 2024 года Виктор Полищук просрочил план погашения долга на около 500 миллионов гривен, из общих 14 миллиардов, которые он еще должен вернуть "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку", как рассказали источники расследователям.

К слову, бизнесмен неоднократно утверждал, что не является владельцем "Гулливера". Комплексом руководит его жена Лилия Резвая, а формальным владельцем в реестре стоит ее двоюродный брат.

В то же время, в договоре поруки, который оказался в руках журналистов, написано, что Виктор Полищук поручился вернуть госбанкам не менее 207 миллионов долларов в случае, если компания "Три О" (юридическое название комплекса, — ред.) нарушит свои обязательства перед ними.

Бизнесмен Виктор Полищук задолжал перед Украиной более 14 миллиардов гривен Фото: Радио Свобода

Дорогие машины вместо долга: как пополнился автопарк бизнесмена

Журналисты пишут, что в марте 2022 года в Государственном бюро расследований (ГБР) заявили о том, что удалось предотвратить попытку незаконного вывоза из страны трех элитных автомобилей Rolls-Royce общей стоимостью 40 миллионов гривен. Сделать это пытались при помощи поддельных документов.

Бизнесмен Виктор Полищук владеет автопарком из 36 автомобилей Фото: ГБР

Два автомобиля были оформлены на фирму человека, "который связан с одним из чиновников РФ". Речь идет про Виктора Полищука, уверены в "Схемах", ведь его жена связана с Дмитрием Медведевым родственными связями.

Записаны транспортные средства, которые так и не смогли покинуть пределы Украины, на фирму "Карпе ренталс", которая прописана в "Гулливере". Формальным владельцем является 59-летняя Екатерина Кузьменко — двоюродная сестра бизнесмена. На самих автомобилях передвигается Виктор Полищук, ведь еще до войны журналисты это фиксировали.

Всего у "Карпе ренталс" сейчас в наличии 36 автомобилей, большая часть которых относится к "премиум" или "бизнес" классу. Другая часть была приобретена в салонах уже в 2022 году, когда шла полномасштабная война и росли долги перед государственными банками.

Бизнесмен Виктор Полищук владеет автопарком из 36 автомобилей Фото: Радио Свобода

"В 2022 году она (фирма, — ред.) приобрела целых три новеньких Mercedes-AMG G 63 — за семь миллионов гривен каждый (это самая новая модель "геликов", как их называют в народе), а еще — бус Volkswagen Multivan за 2 миллиона гривен, Skoda Kodiaq за почти полтора миллиона", — говорится в сообщении.

Общая стоимость автопарка оценивается примерно в 3 миллиона долларов. Виктор Полищук никак не отреагировал на запрос журналистов о комментарии.

Отдельного внимания стоит тот факт, что за 2 года войны 47-летний бизнесмен выезжал из Украины минимум 5 раз, хотя является военнообязанным.

Бизнесмен Виктор Полищук во время войны неоднократно покидал пределы Украины Фото: Радио Свобода

Пересекать границу ему удавалось под видом волонтера или водителя грузового транспорта, однако при возвращении возвращался без ничего.

Бизнесмен Виктор Полищук во время войны неоднократно покидал пределы Украины Фото: Радио Свобода Бизнесмен Виктор Полищук во время войны неоднократно покидал пределы Украины Фото: Радио Свобода

Очередная схема бизнесмена: благотворительная акция в "Эльдорадо"

Один из крупнейших магазинов бытовой техники и электроники "Эльдорадо", совладельцем которой также является Виктор Полищук, летом 2023 года запустил акцию под названием "Техника, которая спасает жизни". Ее суть была в том, что 0,5% от продаж будет перечислено на изготовление бронированных багги для медицинской службы 1-го Интернационального легиона обороны Украины.

Бизнесмен Виктор Полищук задолжал перед Украиной более 14 миллиардов гривен Фото: Соцсети

Средства должны были передать через столичный благотворительный фонд "Солом’янські котики", с которыми магазин и заключил договор. Оказалось, что обязательства так и не были выполнены.

"Мы тогда от "Эльдорадо" средств никаких не получили. Мы даже не знаем, собрали ли они что-то, поскольку на нас никакие средства не зашли. Они только сказали, что банкроты, денег нет и ничего нам не передали. В целом мы открыты работать с бизнесом. Есть много ответственных бизнесов, а такая история у нас впервые",- рассказал "Схемам" исполнительный директор благотворительного фонда "Солом’янські котики" Андрей Ерофеев.

Журналисты попытались связаться с руководством "Эльдорадо" — ответа так и не поступило, однако уже на следующий день компания связалась с благотворительным фондом и заявила, что готова в срочном порядке закрыть сбор на нужды армии на сумму в 800 тысяч гривен.

Начальник медицинской службы Интернационального легиона Асан Чарухов подтвердил, что "Эльдорадо" так и не сделал ничего по договору, хотя дедлайн был до Нового года. Сейчас багги на поле боя неактуальны и на деньги, которые предложила компания, нужны средства РЭЬ и FPV-дроны. Выполнят ли это обязательство "Эльдорадо" — неизвестно, ведь проплаты не было на момент публикации расследования.

Напомним, 6 марта сообщалось, что связанный с народным депутатом Александром Куницким завод продавал товары в Крым и Россию. Харьковское предприятие, как говорится в расследовании, начало в 2021 году партнерство с крымским бизнесменом, который на базе продукции с этого завода построил сеть заправочных станций на территории полуострова под эгидой оккупационных властей.