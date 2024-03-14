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Украина

Обман военных и связи с РФ: киевский бизнесмен должен Украине 14 млрд, — расследование (фото)

Виктор Полищук, бизнесмен, долги, расследование, Гулливер, долговые обязательства
Фото: Forbes | Бизнесмен Виктор Полищук задолжал перед Украиной более 14 миллиардов гривен

По информации журналистов, владелец торгового центра "Гулливер" Виктор Полищук отсрочил выплату кредита за комплекс на четверть века, однако даже с такими условиями он не всегда своевременно платит. Также с 2014 года предприниматель неоднократно летал в Россию.

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Украина сейчас остро нуждается в финансовой помощи от западных партнеров, которая должна помочь в борьбе с российской агрессией и будет поддерживать экономику. В то же время, существуют лояльные условия для некоторых бизнесменов, которые после миллиардных кредитов не платят по долговым обязанностям. Журналисты проекта "Схемы" от "Радио Свобода" в своем расследовании рассказали об одном из таких случаев.

Речь идет про бизнесмена со связями в России Виктора Полищука. В материале отмечают, что он обогатился во времена каденции бывшего президента Виктора Януковича и сейчас продолжает свою деятельность в Украине. Более того, предприниматель неоднократно летал в Россию после 2014 года, где живет дядя его жены Лилии Резвой — экс-президент Дмитрий Медведев.

Долги перед Украиной: что известно

В расследовании говорят, что по состоянию на 2024 год Виктор Полищук задолжал перед Украиной примерно 14 миллиардов гривен и это лишь по одному из своих бизнесом. Речь идет про торгово-офисный центр "Гулливер", который находится в центре Киева. Его строительство в свое время финансировали государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк".

Виктор Полищук, бизнесмен, долги, расследование, Гулливер, долговые обязательства Fullscreen
Бизнесмен Виктор Полищук задолжал перед Украиной более 14 миллиардов гривен
Фото: Фокус

Примечательно, что несмотря на низкую ставку и срок погашения на четверть века, структуры бизнесмена во время полномасштабной войны на год остановили погашение долга. Журналистам "Схем" также удалось выяснить, что менеджмент государственных банков не применил к нему никаких санкций в виде штрафов. Принудительное взыскание долгов или залога по кредиту тоже не началось.

Более того, большие долги перед государственными банками никак не повлияли на жизнь Виктора Полищука. В 2022 году он приобрел люксовые автомобили на десятки миллионов гривен, с помощью которых сейчас и передвигается.

Сейчас в Украине действует военное положение, в результате которого выезд за границу мужчинам призывного возраста запрещен, но и это никак не повлияло на передвижения бизнесмена. За последние 2 года он спокойно выезжал из Украины благодаря систему "Шлях". Он значился водителем-волонтером, а также водителем компании по грузовым перевозкам, но никакую заявленную помощь или коммерческие грузы по возвращению не привозил.

Бизнесмен Виктор Полищук: связи с Россией и Януковичем

Широкой общественности Виктор Полищук стал известен уже после побега бывшего президента Украины Виктора Януковича. В 2016 году Национальный банк признал неплатежеспособным финансовое учреждение предпринимателя — банк "Михайловский". Банкротство сопровождалось массовыми протестами вкладчиков и пришлось даже перекрывать Крещатик. Примечательно, что судебные разбирательства идут до сих пор, однако самому Виктору Полищуку удалось избежать статуса фигуранта в деле о хищении средств "Михайловского".

В 2014 году, когда Кремль оккупировал Крымский полуостров и развязал войну на Донбассе, бизнесмен не стал отказываться от связей с Россий. Журналисты нашли в базе авиаперелетов информацию, что Виктор Полищук с 2016 по 2018 годы как минимум 6 раз посещал Москву. Его жена, племянница Дмитрия Медведева, посещала Россию минимум 2 раза после 2014 года — в феврале 2018 и в июне 2019.

Виктор Полищук, бизнесмен, долги, расследование, Гулливер, долговые обязательства Fullscreen
Бизнесмен Виктор Полищук посещал Россию с 2014 года несколько раз
Фото: Радио Свобода

Бизнес за счет государства: детали

Одним из самых известных бизнесов Виктора Полищука является стеклянное высокое здание в центре Киева — "Гулливер". Его строительство продлилось с 2001 по 2013 год и имеет свои загадки.

Сначала инвесторами были киевский застройщик Вагиф Алиев и политики Сергей Веселов и Алексей Кучеренко. Перед открытием комплекса оказалось, что новым владельцем является Виктор Полищук, который в тот момент сблизился с семьей Виктора Януковича. Тогда часть этажей в бизнес-центре заняли структуры тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко.

По сути, это крупный прибыльный бизнес в центре столицы построенный за счет государства, говорят журналисты "Схем". Строили "Гулливер" за деньги государственных банков — "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка". Покровители Виктора Полищука сбежали в Москву после 2014 года, а он принял решение остаться и, соответственно, продолжил бизнес с долгами на сумму 14 миллиардов гривен.

Расследователи еще заметили, что власти каждый раз шла навстречу бизнесмену и несколько раз за 10 лет пересматривали условия кредитования, которые становились только лучше для предпринимателя. В крайний раз это произошло в 2020 году.

В документах, которые получили журналисты, можно увидеть детали реструктуризации. Предусмотрено, что отсрочка погашения долгов еще на четверть века — до 2044 года. При этом процентную ставку по кредиту снизили почти втрое — до 3,65% годовых.

Виктор Полищук, бизнесмен, долги, расследование, Гулливер, долговые обязательства Fullscreen
Бизнесмен Виктор Полищук задолжал перед Украиной более 14 миллиардов гривен
Фото: Радио Свобода

"Я бы вообще не называл эту историю реструктуризацией. Фактически это просто перенос сроков погашения на 20+ лет в будущее и уменьшение ставки на уровне, который намного ниже рыночного", — говорит финансовый аналитик Иван Угляница.

С начала 2022 году владелец "Гулливера" и вовсе перестал возвращать деньги государству и выплаты возобновились только в 2023 году, хоть и не в полном объеме.

На начало 2024 года Виктор Полищук просрочил план погашения долга на около 500 миллионов гривен, из общих 14 миллиардов, которые он еще должен вернуть "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку", как рассказали источники расследователям.

К слову, бизнесмен неоднократно утверждал, что не является владельцем "Гулливера". Комплексом руководит его жена Лилия Резвая, а формальным владельцем в реестре стоит ее двоюродный брат.

В то же время, в договоре поруки, который оказался в руках журналистов, написано, что Виктор Полищук поручился вернуть госбанкам не менее 207 миллионов долларов в случае, если компания "Три О" (юридическое название комплекса, — ред.) нарушит свои обязательства перед ними.

Виктор Полищук, бизнесмен, долги, расследование, Гулливер, долговые обязательства Fullscreen
Бизнесмен Виктор Полищук задолжал перед Украиной более 14 миллиардов гривен
Фото: Радио Свобода

Дорогие машины вместо долга: как пополнился автопарк бизнесмена

Журналисты пишут, что в марте 2022 года в Государственном бюро расследований (ГБР) заявили о том, что удалось предотвратить попытку незаконного вывоза из страны трех элитных автомобилей Rolls-Royce общей стоимостью 40 миллионов гривен. Сделать это пытались при помощи поддельных документов.

Виктор Полищук, бизнесмен, долги, расследование, Гулливер, долговые обязательства Fullscreen
Бизнесмен Виктор Полищук владеет автопарком из 36 автомобилей
Фото: ГБР

Два автомобиля были оформлены на фирму человека, "который связан с одним из чиновников РФ". Речь идет про Виктора Полищука, уверены в "Схемах", ведь его жена связана с Дмитрием Медведевым родственными связями.

Записаны транспортные средства, которые так и не смогли покинуть пределы Украины, на фирму "Карпе ренталс", которая прописана в "Гулливере". Формальным владельцем является 59-летняя Екатерина Кузьменко — двоюродная сестра бизнесмена. На самих автомобилях передвигается Виктор Полищук, ведь еще до войны журналисты это фиксировали.

Всего у "Карпе ренталс" сейчас в наличии 36 автомобилей, большая часть которых относится к "премиум" или "бизнес" классу. Другая часть была приобретена в салонах уже в 2022 году, когда шла полномасштабная война и росли долги перед государственными банками.

Виктор Полищук, бизнесмен, долги, расследование, Гулливер, долговые обязательства Fullscreen
Бизнесмен Виктор Полищук владеет автопарком из 36 автомобилей
Фото: Радио Свобода

"В 2022 году она (фирма, — ред.) приобрела целых три новеньких Mercedes-AMG G 63 — за семь миллионов гривен каждый (это самая новая модель "геликов", как их называют в народе), а еще — бус Volkswagen Multivan за 2 миллиона гривен, Skoda Kodiaq за почти полтора миллиона", — говорится в сообщении.

Общая стоимость автопарка оценивается примерно в 3 миллиона долларов. Виктор Полищук никак не отреагировал на запрос журналистов о комментарии.

Отдельного внимания стоит тот факт, что за 2 года войны 47-летний бизнесмен выезжал из Украины минимум 5 раз, хотя является военнообязанным.

Виктор Полищук, бизнесмен, долги, расследование, Гулливер, долговые обязательства Fullscreen
Бизнесмен Виктор Полищук во время войны неоднократно покидал пределы Украины
Фото: Радио Свобода

Пересекать границу ему удавалось под видом волонтера или водителя грузового транспорта, однако при возвращении возвращался без ничего.

Виктор Полищук, бизнесмен, долги, расследование, Гулливер, долговые обязательства Fullscreen
Бизнесмен Виктор Полищук во время войны неоднократно покидал пределы Украины
Фото: Радио Свобода
Виктор Полищук, бизнесмен, долги, расследование, Гулливер, долговые обязательства Fullscreen
Бизнесмен Виктор Полищук во время войны неоднократно покидал пределы Украины
Фото: Радио Свобода

Очередная схема бизнесмена: благотворительная акция в "Эльдорадо"

Один из крупнейших магазинов бытовой техники и электроники "Эльдорадо", совладельцем которой также является Виктор Полищук, летом 2023 года запустил акцию под названием "Техника, которая спасает жизни". Ее суть была в том, что 0,5% от продаж будет перечислено на изготовление бронированных багги для медицинской службы 1-го Интернационального легиона обороны Украины.

Виктор Полищук, бизнесмен, долги, расследование, Гулливер, долговые обязательства Fullscreen
Бизнесмен Виктор Полищук задолжал перед Украиной более 14 миллиардов гривен
Фото: Соцсети

Средства должны были передать через столичный благотворительный фонд "Солом’янські котики", с которыми магазин и заключил договор. Оказалось, что обязательства так и не были выполнены.

"Мы тогда от "Эльдорадо" средств никаких не получили. Мы даже не знаем, собрали ли они что-то, поскольку на нас никакие средства не зашли. Они только сказали, что банкроты, денег нет и ничего нам не передали. В целом мы открыты работать с бизнесом. Есть много ответственных бизнесов, а такая история у нас впервые",- рассказал "Схемам" исполнительный директор благотворительного фонда "Солом’янські котики" Андрей Ерофеев.

Журналисты попытались связаться с руководством "Эльдорадо" — ответа так и не поступило, однако уже на следующий день компания связалась с благотворительным фондом и заявила, что готова в срочном порядке закрыть сбор на нужды армии на сумму в 800 тысяч гривен.

Начальник медицинской службы Интернационального легиона Асан Чарухов подтвердил, что "Эльдорадо" так и не сделал ничего по договору, хотя дедлайн был до Нового года. Сейчас багги на поле боя неактуальны и на деньги, которые предложила компания, нужны средства РЭЬ и FPV-дроны. Выполнят ли это обязательство "Эльдорадо" — неизвестно, ведь проплаты не было на момент публикации расследования.

Напомним, 6 марта сообщалось, что связанный с народным депутатом Александром Куницким завод продавал товары в Крым и Россию. Харьковское предприятие, как говорится в расследовании, начало в 2021 году партнерство с крымским бизнесменом, который на базе продукции с этого завода построил сеть заправочных станций на территории полуострова под эгидой оккупационных властей.