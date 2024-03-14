Нацбанк України очікує отримати від партнерів 10 мільярдів доларів впродовж двох місяців

Завдяки активізації надходжень зовнішньої допомоги можна суттєво наростити міжнародні резерви, вважають в НБУ.

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Впродовж березня-квітня Україна може отримати близько $10 млрд від західних партнерів. Про це йде мова у повідомленні Національного банку від 14 березня.

За даними регулятора, продовжує зберігатися ризик відсутності необхідного обсягу міжнародного фінансування, проте у цьому питання спостерігається позитивна динаміка.

Серед іншого в Нацбанку нагадали про рішення Ради Євросоюзу наприкінці лютого, яке допомогло започаткувати інструмент Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Згідно з ним в березні наша країна повинна отримати перехідне фінансування на загальну суму 4,5 млрд євро.

До того ж Україні вдалося досягнути на рівні персоналу угоди, яка передбачає третій перегляд програми з Міжнародним валютним фондом. Вже за тиждень очікується рішення Ради директорів.

Зазначається, що у березні та квітні до держбюджету України може надійти більше десяти мільярдів доларів. Більш посилене надходження зовнішньої допомоги найближчим часом буде сприяти суттєвому нарощенню обсягу міжнародного фінансування.

Під час сьогоднішнього брифінгу заступник керівника НБУ Сергій Ніколайчук повідомив, що Україна очікує отримати у березні 4,5 млрд євро від Євросоюзу, 1,5 млрд доларів від Канади, 1,5 млрд доларів від Світового банку та 900 мільярдів доларів від МВФ. До того ж у квітні ЄС надасть 1,5 млрд євро.

Варто зазначити, що у липні минулого року резерви України досягнули історичного рекорду – 41,7 мільярда доларів, щоправда, після цього почалося їх зниження. Проте валютні надходження партнерів у грудні знову посприяли їхньому зростанню.

Нагадаємо, що 11 грудня повідомлялося, що Україна отримає від МВФ транш у розмірі 900 мільйонів доларів.