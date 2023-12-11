"Гроші будуть": МВФ видасть Україні транш у розмірі 900 млн доларів (відео)

Постійний представник України у МВФ Владислав Рашкован заявив, що тепер буде вестися робота над третім переглядом програми навесні. За його словами, цей тиждень дуже важливий для майбутнього країни.

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Міжнародний валютний фонд передасть Україні третій транш у розмірі 900 млн доларів. Про це заявив постійний представник України у МВФ Владислав Рашкован у Facebook 11 листопада.

За його словами, рада директорів фонду затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування.

"Як я і казав: гроші будуть. Рада директорів сьогодні затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування, який також уможливлює перерахування Українському уряду третього траншу в розмірі близько 900 млн дол", — написав Рашкован.

За його словами, тепер буде вестися робота над третім переглядом програми навесні.

"Не перемикайтеся — цей тиждень дуже важливий для нас і нашого майбутнього", — заявив Рашкован.

МВФ видасть Україні транш у розмірі 900 млн доларів

Нагадаємо, що 6 грудня повідомлялося, що уряд України очікує в грудні отримати 900 млн доларів від МВФ. Голова Національного банку України Андрій Пишний тоді сказав, що позитивне рішення ради директорів МВФ означатиме не лише виділення третього траншу в 900 мільйонів доларів, а й підтвердження підтримки міжнародних партнерів України, адже загальна рамка програми EFF обсягом 15,6 мільярда доларів становить 115 мільярдів у базовому варіанті та 140 мільярдів у негативному.