РФ тисне на українську економіку: в МВФ оцінили, що буде далі з ВВП

Тривалість та інтенсивність бойових дій несе серйозну загрозу для української економіки, яка тільки почала відновлюватися в умовах кризи, зазначають у МВФ.

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Українська економіка продовжує поступово відроджуватися навіть в умовах війни, і за підсумками 2023 року зростання ВВП, як очікується, становитиме від 1 до 3%. Про це йдеться в регіональному економічному прогнозі Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Зазначається, що, хоч ЗС РФ продовжують атакувати інфраструктуру, економіка нашої країни почала своє відновлення на початку цього року. Відродження пов'язують із підвищенням стійкості бізнесу й домогосподарств, що супроводжувалося відновленням внутрішнього попиту. Поквартальне зростання з урахуванням сезонних чинників становило 2,4% у першому кварталі. Надалі позитивні зрушення продовжилися, тож у МВФ прогнозують загальне зростання від 1 до 3% до кінця року, але з певними ймовірними ризиками.

В організації також додають, що середньострокові економічні перспективи залежать від:

результатів війни;

масштабів витрат на відновлення;

повернення мігрантів;

структурних реформ;

перспектив входження до ЄС.

"Міжнародні резерви перевищили очікування завдяки кращому, ніж очікувалося, платіжному балансу та зменшенню відтоку іноземної валюти. Валові міжнародні резерви перевищили $40 мільярдів станом на кінець серпня. Приплив прямих іноземних інвестицій протягом року становив близько $2 мільярдів, а нижчий за очікуваний відтік іноземної валюти з банківської системи також допоміг утримати сильні позиції для міжнародних резервів", — ідеться у фінансовому огляді МВФ.

Водночас, як зазначається в документі, бюджетний дефіцит погіршився порівняно з 2022 роком. Причина — збільшилися видатки, тому навіть великих фінансових надходжень державі не вистачає.

Зростання збільшилося, оскільки влада приділяє велику увагу сектору оборони, але й зростання податкових надходжень стало можливим в умовах економічного відродження. Наявний бюджетний дефіцит, за інформацією аналітиків МВФ, фінансується переважно за рахунок фіндопомоги західних партнерів.

На раді виконавчих директорів було схвалено перший огляд чотирирічної програми розширеного фінансування в червні, що дало змогу профінансувати близько 890 мільйонів доларів.

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"Тоді, як зростає тиск, пов'язаний із витратами, розробка та виконання бюджету на 2024 рік із дотриманням фіскальної та боргової стабільності будуть критично важливими. Персонал МВФ проведе другий огляд і консультації за Статтею IV протягом 2023 року", — підкреслили аналітики.

Зазначимо, що міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна потребує допомоги від союзників, і терміново. За його словами, у державному бюджеті на 2024 рік може виникнути діра в розмірі 29 мільярдів доларів. Про серйозний дефіцит у бюджеті попереджав і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він, зокрема, зазначав, що Києву знадобиться 42 мільярди доларів фінансової допомоги, щоб упорається з нестачею коштів.