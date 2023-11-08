РФ давит на украинскую экономику: в МВФ оценили, что будет дальше с ВВП

Продолжительность и интенсивность боевых действий несет серьезную угрозу для украинской экономики, которая только начала восстанавливаться в условиях кризиса, отмечают в МВФ.

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Украинская экономика продолжает постепенно возрождаться даже в условиях войны, и по итогам 2023 года рост ВВП, как ожидается, составит от 1 до 3%. Об этом говорится в региональном экономическом прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).

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Отмечается, что хоть ВС РФ продолжают атаковать инфраструктуру, экономика нашей страны начала свое восстановление в начале этого года. Возрождение связывают с повышением устойчивости бизнеса и домохозяйств, что сопровождалось восстановлением внутреннего спроса Так, поквартальный рос с учетом сезонных факторов составил 2,4% в первом квартале. И в дальнейшем позитивные сдвиги продолжились, поэтому в МВФ прогнозируют общий рост от 1 до 3% до конца года, но с определенными вероятными рисками.

В организации также добавляют, что среднесрочные экономические перспективы зависят от:

результатов войны;

масштабов расходов на восстановление;

возвращения мигрантов;

структурных реформ;

перспектив вхождения в ЕС.

"Международные резервы превысили ожидания благодаря лучшему, чем ожидалось, платежному балансу и уменьшению оттока иностранной валюты. Валовые международные резервы превысили $40 миллиардов по состоянию на конец августа. Приток прямых иностранных инвестиций в течение года составил около $2 миллиардов, а ниже ожидаемого оттока иностранной валюты из банковской системы также помог удержать сильные позиции для международных резервов", — говорится в финансовом обзоре МВФ.

В то же время, как отмечается в документе, бюджетный дефицит ухудшился по сравнению с 2022 годом. Причина: увеличились расходы, поэтому даже больших финансовых поступлений государству не хватает.

Рост увеличился, поскольку власти уделяют большое внимание сектору обороны, но и рост налоговых поступлений стал возможным в условиях экономического возрождения. Существующий бюджетный дефицит, по информации аналитиков МВФ, финансируется преимущественно за счет финпомощи западных партнеров.

При этом на совете исполнительных директоров был одобрен первый обзор четырехлетней программы расширенного финансирования в июне, что позволило профинансировать около 890 миллионов долларов.

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"В то время, как растет давление, связанное с расходами, разработка и исполнение бюджета на 2024 год, с соблюдением фискальной и долговой стабильности, будут критически важными. Персонал МВФ проведет второй обзор и консультации по Статье IV в течение 2023 года", — подчеркнули аналитики.

Отметим, что министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина нуждается в помощи от союзников, и срочно. По его словам, в государственном бюджете на 2024 год может возникнуть "дыра" в размере 29 миллиардов долларов. О серьезном дефиците в бюджете предупреждал и премьер-министр Денис Шмыгаль. Он, в частности отмечал, что Киеву понадобится 42 миллиарда долларов финансовой помощи, чтобы справится с нехваткой средств.