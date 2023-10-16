"Хотели бы забыть о войне": Украине все труднее получить финансовую помощь Запада, — Минфин

По словам профильного министра Сергея Марченко, Киеву приходится прилагать вдвое больше усилий, чтобы получить поддержку от международных партнеров.

Related video

Украине теперь все труднее заручиться международной финансовой поддержкой, поскольку чиновники из ключевых стран-союзников начинают уделять больше времени предстоящим выборам. Невыгодно нашей стране и усиление геополитической напряженности. Об этом сказал журналистам в кулуарах Международного валютного фонда и встречи Всемирного банка в Марракеше министр финансов Сергей Марченко, сообщает агентство Reuters.

Так, по его словам, Украина сейчас прилагает вдвое больше усилий, чтобы добиться поддержки от партнеров, по сравнению с последними ежегодными встречами в апреле.

Важно

Вытеснит РФ из G20: США и фонды выделяют Украине деньги, так как верят в победу, — эксперт (видео)

"Я вижу, что партнеры очень устали, им бы хотелось забыть о войне, но она все еще продолжается", — сказал он.

Он отметил, что поскольку Россия не отказывается от своих захватнических планов, то Украине очень важно заручиться финансовой поддержкой со стороны Запала, чтобы покрыть дефицит бюджета который, по оценке министра, в 2024 году составит 43 миллиарда долларов.

По мнению Сергея Марченко, геополитические процессы и внутриполитический контекст в разных странах ослабляют поддержку правительств. Все из-за предстоящих выборов в США и Европейском Союзе, которые состоятся в следующем году.

"У нас уже есть некоторые обязательства, например, 5,4 миллиарда долларов по программе МВФ, и мы ожидаем обязательств от Японии и Великобритании, и, конечно, мы рассчитываем на наших ключевых партнеров и союзников — США и Евросоюз", — сказал Марченко.

Отметим, что еще в августе 2023 года ситуацию с международной помощью для Украины на будущий год министр финансов называл неопределенной. По его словам, переговоры с союзниками продолжаются постоянно.

"Так было и в прошлом году. И на этот год мы сможем профинансировать все расходы, в том числе расходы сектора безопасности и обороны. На следующий год мы ведем переговоры с нашими партнерами, и я надеюсь, что нам удастся обеспечить финансирование всех наших потребностей", — рассказал он.

Министр также спрогнозировал следующие источники внешних поступлений:

помощь ЕС — 50 млрд евро на 4 года (то есть в год по 12,5 млрд евро или 510 млрд грн — это треть от потребности, как следует из слов Марченко);

помощь от Международного валютного фонда;

помощь от США — на это особая надежда, потому что она будет даваться как грант, то есть безвозвратно.

Важно

"Безумное влияние агентуры РФ": Данилов объяснил вероятное блокирование помощи от Словакии (видео)

Напомним, что Палата представителей США 28 сентября заблокировала для Украины 300 млн долларов, которые должны были бы пойти на помощь в войне с Россией. Также Фокус рассказывал, когда Украина сможет вернуться к довоенному уровню доходов.