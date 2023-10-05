"Безумное влияние агентуры РФ": Данилов объяснил вероятное блокирование помощи от Словакии (видео)

Агенты Кремля, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, пытаются "раздувать ситуацию в Европе".

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В Словакии "просто безумное" влияние российской агентуры, поэтому происходят негативные процессы в отношении Украины. В эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов высказал свое мнение.

Он прокомментировал заявление Зузаны Чапутовой, президента Словакии, относительно возможного прекращения оборонной помощи нашему государству, сделанное после победы пророссийской партии на парламентских выборах в стране. По его словам, европейским политикам, ЕС стоит внимательно следить за ситуацией и процессами в этой стране.

"Имейте в виду, что влияние российской агентуры в Словакии просто безумное", — пояснил Данилов.

Секретарь СНБО изменение позиции Братиславы считает в определенной степени опасным. По его мнению, именно агенты Кремля пытаются "раздувать ситуацию в Европе".

Как пояснил Данилов, когда на территории государства появляются русский язык и история, другие нарративы, впоследствии негативная ситуация коснется и детей. Секретарь СНБО добавил, что именно народ каждой страны, а не отдельные политики, решают куда двигаться, а также кому и оказывать помощь.

Прекращение помощи Украине — заявление Зузаны Чапутовой

После победы на выборах в парламент пророссийской партии Smer, как сообщило издание Dennik N, президент Словакии Зузана Чапутова выступила против нового пакета военной помощи Украине. Ее могли бы передать при правлении правительства Людовита Одора, но президент, которая несет политическую ответственность за правительство, выступила против.

Напомним, 4 октября, как сообщило Bild, Германия не планирует "в обозримом будущем" поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. В Берлине дали понять что намерены сделать все для усиления противовоздушной обороны нашего государства и предоставления большего количества ракет для комплексов Patriot.