У Украины есть важные потребности сектора обороны, которые требуют средств, а партнеры обещают многомиллиардное финансирование, причем, 15 млрд долларов должно поступить до конца 2024 года. Тем временем в Кабмине готовятся обеспечить финансовой помощью каждого украинца, начислив тысячу гривен на виртуальную карточку "Национальный кэшбек".

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Украинцы вскоре получат финансовую помощь от государства в размере 1 тыс гривен. Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, это — часть комплексного пакета зимней поддержки семей. "Первый шаг уже инициирован Президентом Владимиром Зеленским. Это программа зимней "єПідтримка". Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров", — отметил Денис Шмыгаль. Поможет ли дотация от государства украинцам и экономике страны и какие средства Украина готовится получить от стран-партнеров, чтобы закрыть вопрос бюджетного дефицита, исследовал Фокус.

Тысяча гривен Зеленского. Нужно ли раздавать деньги во время войны — что говорят эксперты

Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев недавно прокомментировал тему источника выплат населению 1 000 гривен. По его словам, это средства, которые есть в существующих программах. "Мы перенаправляем из тех программ Минэкономики и других министерств, из которых выделенные средства на этот год не успевают освоить до конца года", — говорит Соболев. При этом, по его словам, средства были выделены донорами (международными финансовыми организациями, странами-партнерами), и там есть условие неиспользования на военные нужды.

В государственном бюджете есть средства, которые не могут использовать на оборону, а потому решили отдать их гражданам Фото: Генштаб ВСУ

Средства на поддержку семей — важный шаг, говорят некоторые эксперты. Прежде всего, из-за ожидаемого эффекта оживления потребления, необходимого отечественной экономике. "Технически безусловный доход оживляет потребление. Для нас важно, чтобы стимулировалось потребление именно в сегменте товаров и услуг, которые производятся в Украине. Далее такие инструменты можно усложнять и стимулировать развитие различных отраслей. Когда тысяча гривен покидает наши счета — она становится частью выручки отечественной компании, которая платит з/п, налоги, нанимает работников. Этот инструмент применяется в Финляндии, КНР, странах Ближнего Востока", — говорит Виталий Шапран, экс-член Совета НБУ. По его мнению, в целом для потребительского рынка эффект будет краткосрочным.

Эксперты надеются, что благодаря тысяче гривен от власти будут уменьшаться долги украинцев за услуги ЖКХ

"До 30 млрд точно пойдет в коммунальную отрасль за услуги ЖКХ. Учитывая что задолженность за услуги ЖКХ была более 200 млрд грн, такая отраслевая инъекция является необходимой для операционной способности отрасли, да еще и в разгар отопительного сезона", — говорит эксперт.

Исполнительный директор CASE Ukraine Дмитрий Боярчук считает, что выдача по тысяче гривен будет иметь определенный экономический эффект, потому что это дополнительный спрос на определенные виды товаров/услуг. Но не все так просто. "Проблема в том, что это за счет иностранных налогоплательщиков и явная программа политического наполнения. Если есть не использованные средства, то есть множество не военных направлений, на что эти средства можно было бы использовать, и это тоже было бы стимулирование спроса. А фактически получается, что за счет международной поддержки финансируется "вертолетная" раздача денег. Этот случай будут однозначно демонстрировать в аргументации, почему нужно уменьшать поддержку Украины, или и вообще ее прекратить", — предупреждает экономический эксперт.

Оживление потребления — такой эффект ожидается вследствие выплат по тысяче гривен Фото: Pexels

О том, что экономического эффекта выдача тысячи гривен не даст, Фокусу рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин. "Я считаю, что это больше помощь, чем стимулирование спроса. Более того, для многих она может оказаться недостижимой. Соответственно, экономического эффекта это не даст. А вот спекуляции на теме будут, и для партнеров не очень понятно, на что идут их средства. А если средства не партнеров, то почему мы их не отправляем на оборону? Относительно стимулирования спроса, можно привести такой пример: семья из 3 человек может получить 3 тыс грн, которые она направит на оплату коммуналки. Соответственно, в семейном бюджете появятся свободные 3 тысячи, которые могут пойти на потребление. Но сказать, сколько будет таких потребителей, довольно трудно", — объяснил Андрей Шевчишин.

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Еще один момент, который мотивирует подумать о целесообразности раздачи денег, — это выдача помощи в то время, как парламент утвердил повышение налогов. По словам экономиста ЦЭС Максима Самойлюка, эта программа (выдача тысячи гривен) сейчас неуместна, учитывая то, что у президента на подписи лежит законопроект о повышении налогов. "То есть речь идет о том, чтобы собрать с людей большие налоги (как справедливо заявляли — для покрытия важных военных расходов), но тут же потратить сопоставимые суммы на раздачу 1 000 грн всем гражданам Украины", — говорит экономист.

В Украине повысили налоги, тем временем, правительство собирается раздать по тысяче гривен каждому в стране

Эксперт добавляет: есть определенные направления, куда можно было бы направить имеющиеся на счетах государства средства, в частности, на кредитование бизнеса. "Программа "5-7-9%" является уже проверенным способом поддержки экономики, бизнеса, поэтому направление средств на поддержку ее надежной работы не вызвало бы никаких вопросов", — отметил Максим Самойлюк.

Дайте еще. Какие транши от партнеров ожидает власть в 2024 году и что будет с финансированием в 2025-м

Министерство финансов рассчитывает получить от партнеров в ноябре-декабре 2024 года 15 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Международный валютный фонд остается среди главных доноров Украины во время войны Фото: IMF / Cyril Marcilhacy

Фокус обратился к экспертам, чтобы выяснить, откуда Украина получит финансовую поддержку в этом году. Дмитрий Боярчук говорит, что от Всемирного банка поступит кредит США на 3,9 млрд. долларов, еще 4,5 млрд долларов — от ЕС по программе Ukraine Facility. МВФ перечислит транш на 1,1 млрд долларов, а Япония предоставит 2,2 млрд долларов. "Возможно, к этому еще есть ожидания по первым средствам в рамках ERA ($50 млрд) за счет доходов от российских активов", — объяснил Дмитрий Боярчук.

В Минфине ожидают 15 млрд долларов от партнеров в этом году и почти 39 млрд долларов в 2025 году

"По вопросам иностранного финансирования, особенно на краткосрочный период, Минфин всегда дает адекватную оценку. У меня нет повода сомневаться, что их уверенность в получении этих $15 млрд до конца года подкреплена соответствующими договоренностями со странами-партнерами. Такая сумма вполне реалистична", — считает Максим Самойлюк. Однако не все эксперты уверены в том, что Украина получит все 15 млрд долларов до конца года. "В целом для западных партнеров устойчивость — основной приоритет. Но на фоне популистских решений, то могут и притормозить, чтобы продемонстрировать, что так себя вести нельзя", — говорит Дмитрий Боярчук.

Приближение выборов в США ставит много вопросов для Украины, в частности, будет ли сохраняться ритмичность в поступлении средств от США Фото: REUTERS

По мнению же Андрея Шевчишина, часть поступлений будет зависеть от прохождения всех структурных маяков и выполнения Украиной требований МВФ. "Поэтому не вся сумма, но ее часть может быть отсрочена и перейдет на 2025 год. Впрочем, как видно из голосований в Раде, законодатели будут делать все необходимое, чтобы на их стороне все было выполнено. Как будут проходить другие структурные маяки, трудно сказать. Также по Штатам возможны риски в связи с выборами", — говорит Андрей Шевчишин.

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Что же касается главных доноров Украины, то сейчас самые большие транши помощи страна получает от Евросоюза, США и МВФ, и в 2025 году это останется неизменным, говорят опрошенные Фокусом экономические эксперты. В проекте госбюджета на 2025 год Минфин заложил потребность во внешнем финансировании на уровне $38,4 млрд. Однако, говорит Дмитрий Боярчук, учитывая принятие ERA (инициатива G7 "Чрезвычайные кредиты для ускорения доходов Украины" (ERA) предусматривает выделение до $50 млрд с последующим погашением доходами от обездвиженных российских активов), эта сумма может увеличиться.