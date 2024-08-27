Украина рассчитывает на 50 млрд долларов от G7 без ограничений, — Шмигаль

Эти средства от замороженных российских активов должны стать первым взносом без условий и на какие-либо цели до конца 2024 года. По словам премьер-министра Украины, Киев планирует потратить деньги на компенсации пострадавшим от войны, на финансирование дефицита в бюджете и закупку оружия.

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Общий дефицит бюджета Украины на 2025 год составляет 35 млрд долларов. Кабинет министров уже знает, где найти 20 млрд, непокрытыми остаются еще 15 млрд. Эти средства необходимы на гражданские нужды, заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на форуме "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

Гражданский бюджет включает все расходы, связанные с социальной и гуманитарной сферой. Из его средств финансируются здравоохранение, образование, социальные программы, а также мероприятия по восстановлению Украины.

"Здесь у нас есть несколько сценариев, по которым мы работаем. В частности это касается замороженных активов России. Мы понимаем, как двигаться в этом направлении. Наша цель получить все 300 миллиардов, которые мы понимаем, что заморожены. Сейчас мы работаем над тем, чтобы получить 50 миллиардов долларов от наших партнеров в качестве такого первого взноса, гранта с учетом предстоящей конфискации полной суммы и возмещения этих средств партнерами, которые мы получим в качестве первого шага", — пояснил Шмигаль.

Украина надеется, что страны "Большой семерки" запустят механизм дополнительного кредитования для увеличения поступлений в украинский бюджет (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) до конца 2024 года.

"Эти средства должны быть безусловными для Украины. Они должны быть беспроцентными, не влиять на увеличение госдолга. И эти средства сможем использовать на любые нужды", — рассказал премьер-министр.

По его словам, эти средства планируется направить на компенсацию пострадавшим от войны, а также покрытие дефицита бюджета, закупку оружия и другие цели.

Шмигаль отметил, что страны G7 и Европейского союза должны найти консенсус между собой, как предоставить эти деньги.

"Эти средства будут компенсироваться для наших партнеров доходами от замороженных российских активов, общая сумма которых 300 млрд долларов. От 3 млрд долларов до 4 млрд долларов ежегодно получат партнеры, они будут идти на погашение этого гранта для Украины", — сказал Шмигаль.

Напомним, о том, что Украине понадобится еще 15 млрд долларов, ранее заявлял министр финансов Сергей Марченко. Одним из способов покрыть дефицит является повышение налогов в Украине.