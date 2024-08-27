Україна розраховує на 50 млрд доларів від G7 без жодних обмежень, — Шмигаль

Ці кошти від заморожених російських активів мають стати першим внеском без умов і на будь-які цілі до кінця 2024 року. За словами прем'єр-міністра України, Київ планує витрати гроші на компенсації постраждалим від війни, на фінансування дефіциту бюджеті та закупівлю зброї.

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Загальний дефіцит бюджету України на 2025 рік становить 35 млрд доларів. Кабінет міністрів вже знає, де знайти 20 млрд, непокритими залишаються ще 15 млрд. Ці кошти необхідні на цивільні потреби, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на форумі "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

Цивільний бюджет охоплює всі витрати, пов'язані з соціальною та гуманітарною сферою. З його коштів фінансуються охорона здоров'я, освіта, соціальні програми, а також заходи з відновлення України.

"Тут у нас є декілька сценаріїв, по яких ми працюємо. Зокрема це стосується заморожених активів Росії. Ми розуміємо, як рухатися у цьому напрямі. Наша ціль — отримати всі 300 мільярдів, які ми розуміємо, що є замороженими. Зараз ми працюємо над тим, щоб отримати 50 мільярдів доларів від наших партнерів у якості такого першого внеску, гранту з врахуванням майбутньої конфіскації повної суми й відшкодування цих коштів партнерами, які ми отримаємо як перший крок", — пояснив Шмигаль.

Україна сподівається, що країни "Великої сімки" запустять механізм додаткового кредитування для збільшення надходжень до українського бюджету (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) до кінця 2024 року.

"Ці кошти мають бути безумовними для України. Вони мають бути безвідсотковими, не впливати на збільшення державного боргу. І ці кошти зможемо використати на будь-які потреби", — розказав прем'єр-міністр.

За його словами, ці кошти планується спрямувати на компенсацію постраждалим від війни, а також на покриття дефіциту бюджету, закупівлю зброї та інші цілі.

Шмигаль зазначив, що країни G7 та Європейського союзу мають знайти між собою консенсус, як надати ці гроші.

"Ці кошти будуть компенсовуватися для наших партнерів доходами від заморожених російських активів, загальна сума яких 300 млрд доларів. Від 3 млрд доларів до 4 млрд доларів щорічно партнери будуть отримувати, вони будуть йти на погашення цього гранту для України", — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, про те, що Україні знадобиться ще 15 млрд доларів раніше заявляв міністр фінансів Сергій Марченко. Одним зі способів покрити дефіцит є підвищення податків в Україні.