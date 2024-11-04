Глава МИД Словакии обиделся на подростков, которые одевались в избирателей Фицо на Хэллоуин (фото)

Матуш Эшток убежден, что к этой акции причастны оппозиционные политики, которые используют детей в "политической пропаганде" против действующей власти.

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Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток выразил свое возмущение тем, что группа подростков из братиславской средней школы оделась на Хэллоуин в костюмы, которыми они изображали избирателей действующего главы правительства Роберта Фицо. Об этом пишет издание Politico.

Журналисты пишут, что подростки были в седых париках, нарисованных морщинах и в очках. Они держали плакаты "Я люблю Фицо", пародируя старших людей, которые являются одной из важнейших групп избирателей популистской правящей коалиции Smer, которую представляет Фицо.

Школьники изобразили избирателей Фицо во время Хэллоуина: (фото: Adolf Snehuliak/Facebook)

Глава МВД заявил на видео, что такие события в одной из школ Братиславы "являются продолжением роста напряжения в обществе, которое, благодаря прогрессивным политикам, уже дошло до школ". Он убежден, что к этим действиям причастны местные оппозиционные политики, которые используют детей для "политической пропаганды", как это делали "нацисты и коммунисты".

"Я осуждаю издевательства над кем-либо, в том числе над стариками, за их законные политические взгляды", — заявил Шутай Эшток, добавив, что Словакии не нужны "дети-бойцы".

Союз пенсионеров Словакии также высказался по поводу этого инцидента, назвав его "дегуманизирующим и жестоким", и планирует подать жалобу в школьную инспекцию страны. Ученики гимназии попросили прощения перед пенсионерами за то, что нечаянно оскорбили их чувства.

Напомним, Фокус писал о том, как Фицо на пресс-конференции публично набросился на журналистов. Он назвал представителей прессы "кровожадными уродами", обвинив в том, что они якобы причастны к негативной атмосфере в обществе и покушению на него, которое произошло в мае.

Позже, 30 октября словацкий глава правительства дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой. В ее "шоу" он заявил, что войну в Украине можно было завершить еще в апреле 2022 года. А также сказал, что хочет приехать в Москву в следующем году на празднование 9 мая.