Глава МИД Словакии обиделся на подростков, которые одевались в избирателей Фицо на Хэллоуин (фото)
Матуш Эшток убежден, что к этой акции причастны оппозиционные политики, которые используют детей в "политической пропаганде" против действующей власти.
Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток выразил свое возмущение тем, что группа подростков из братиславской средней школы оделась на Хэллоуин в костюмы, которыми они изображали избирателей действующего главы правительства Роберта Фицо. Об этом пишет издание Politico.
Журналисты пишут, что подростки были в седых париках, нарисованных морщинах и в очках. Они держали плакаты "Я люблю Фицо", пародируя старших людей, которые являются одной из важнейших групп избирателей популистской правящей коалиции Smer, которую представляет Фицо.
Глава МВД заявил на видео, что такие события в одной из школ Братиславы "являются продолжением роста напряжения в обществе, которое, благодаря прогрессивным политикам, уже дошло до школ". Он убежден, что к этим действиям причастны местные оппозиционные политики, которые используют детей для "политической пропаганды", как это делали "нацисты и коммунисты".
"Я осуждаю издевательства над кем-либо, в том числе над стариками, за их законные политические взгляды", — заявил Шутай Эшток, добавив, что Словакии не нужны "дети-бойцы".
Союз пенсионеров Словакии также высказался по поводу этого инцидента, назвав его "дегуманизирующим и жестоким", и планирует подать жалобу в школьную инспекцию страны. Ученики гимназии попросили прощения перед пенсионерами за то, что нечаянно оскорбили их чувства.
Напомним, Фокус писал о том, как Фицо на пресс-конференции публично набросился на журналистов. Он назвал представителей прессы "кровожадными уродами", обвинив в том, что они якобы причастны к негативной атмосфере в обществе и покушению на него, которое произошло в мае.
Позже, 30 октября словацкий глава правительства дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой. В ее "шоу" он заявил, что войну в Украине можно было завершить еще в апреле 2022 года. А также сказал, что хочет приехать в Москву в следующем году на празднование 9 мая.