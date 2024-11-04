Глава МЗС Словаччини образився на підлітків, які одягалися у виборців Фіцо на Геловін (фото)

Матуш Ешток переконаний, що до цієї акції причетні опозиційні політики, які використовують дітей у "політичній пропаганді" проти чинної влади.

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Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток висловив своє обурення тим, що група підлітків із братиславської середньої школи одяглася на Геловін у костюми, якими вони зображали виборців чинного глави уряду Роберта Фіцо. Про це пише видання Politico.

Журналісти пишуть, що підлітки були в сивих перуках, намальованих зморшках і в окулярах. Вони тримали плакати "Я люблю Фіцо", пародіюючи старших людей, які є однією з найважливіших груп виборців популістської владної коаліції Smer, яку представляє Фіцо.

Школярі зобразили виборців Фіцо під час Геловіну: (фото: Adolf Snehuliak/Facebook)

Глава МВС заявив на відео, що такі події в одній шкіл Братислави "є продовженням зростання напруги в суспільстві, яка, завдяки прогресивним політикам, вже дійшла до шкіл". Він переконаний, що до цих дій причетні місцеві опозиційні політики, як використовують дітей для "політичної пропаганди", як це робили "нацисти та комуністи".

"Я засуджую знущання з будь-кого, в тому числі над людьми похилого віку, за їхні законні політичні погляди", — заявив Шутай Ешток, додавши, що Словаччині не потрібні "діти-бійці".

Союз пенсіонерів Словаччини також висловився щодо цього інциденту, назвавши його "дегуманізуючим і жорстоким", і планує подати скаргу до шкільної інспекції країни. Учні гімназії попросили вибачення перед пенсіонерами за те, що ненавмисно образили їхні почуття.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як Фіцо на пресконференції публічно накинувся на журналістів. Він назвав представників преси "кровожерливими виродками", звинувативши у тому, що вони нібито причетні до негативної атмосфери у суспільстві та замаху на нього, який стався у травні.

Пізніше, 30 жовтня словацький глава уряду дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій. У її "шоу" він заявив, що війну в Україні можна було завершити ще у квітні 2022 року. А також сказав, що хоче приїхати до Москви у наступному році на святкування 9 травня.