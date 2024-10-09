"Кровожерливі виродки": Фіцо на пресконференції публічно накинувся на журналістів (відео)

Глава уряду Словаччини обізвав працівників медіа "кровожерливими виродками", звинувативши у тому, що вони нібито причетні до негативної атмосфери у суспільстві та замаху на нього, який стався у травні.

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Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо публічно обізвав низку словацьких медіа "кровожерливими виродками" та пообіцяв їм обмежувальні заходи. Про це пише Politico.

Словацький глава уряду перейшов на образи на адресу медіа після того, як один з журналістів запитав очільника уряду про присутність напруги в урядовій коаліції.

Агресивна відповідь Фіцо на питання журналістів

"З першого дня парламентських виборів ви не залишали нас [у спокої] ні на хвилину. Ви пішли проти нас, як кровожерливі виродки", — сказав Фіцо та виділив основні незалежні словацькі медіа, як-от Denník N, Denník Sme та Aktuality.sk, які активно критикували його уряд, і через що він припинив з ними комунікацію.

"Ви читаєте свої статті після себе? Не думаю, що читаєте… Це — чиста ненависть. Ви одержимі дияволом", — продовжив Фіцо, а потім почав звинувачувати журналістів у причетності до замаху на його життя в травні.

Словацький прем'єр заявив, що медійники тільки хочуть, що завдавати "шкоди, шкоди та ще раз шкоди" і звинуватив медійників у причетності до негативної атмосфери у суспільстві. Потім він почав погрожувати різними обмежувальними заходами для ЗМІ, які, на його думку, "роблять все, що хочуть … без жодної відповідальності".

"Настав час, коли нам доведеться діяти", — сказав політик, додавши, що в Словаччині існує "медіабезлад", якого "не існує в жодній іншій країні ЄС". Наприкінці свого спічу Фіцо заявив, що схвалює ідею створення національного органу з питань ЗМІ та санкцій для журналістів, які не виправляють помилкові статті. Він переконаний, що всі журналісти повинні пройти "курси перекваліфікації".

Журналісти пишуть, що низка опозиційних словацьких політиків обурливо відреагували на такі закиди Фіцо на адресу місцевих медіа. Парламентарка Зора Яурова з опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" заявила, що запропонована главою уряду національний орган за діяльність ЗМІ є нічим іншим, як" погано завуальованою спробою цензури та обмеження ЗМІ, яка існує, можливо, тільки в Північній Кореї".

Думку Яурової підтримала глава політичної партії "За Народ" Вероніка Ремішова. Політикиня зазначила, що Фіцо "далеко перейшов межу, назвавши журналістів "кровожерливими виродками", в той час, коли суспільство розділене ненавистю, яку він і його друзі поширювали протягом останніх кількох років".

Politico зазначає, що словацькі медіа перебувають під тиском після повернення Фіцо до влади. Чинний уряд Словаччини розпустив суспільний мовник RTVS та замінив його на "Словацьке телебачення і радіо" (STaR). Противники такого рішення кажуть, що новий канал загрожує стати проурядовим рупором і вже влаштовували багаторазові акції протесту за участі журналістів та опозиційних партій.

Нагадаємо, 6 жовтня Фіцо закликав Захід "не страждати русофобією" і вважає, що саме Захід хоче війни в Україні. З його слів, війна триває лише тому, що західні лідери прагнуть "поставити росіян на коліна" і тому не зупиняють бої.

7 жовтня словацький прем'єр під час свого виступу запропонував "вдарити по фонтану в Брюсселі". Отже, політик хотів, аби європейські політики задумалися про наслідки надання Києву відповідного озброєння чи дозволів для завдавання ударів углиб РФ.