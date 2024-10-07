Замість передачі ракет Україні: Фіцо запропонував "вдарити по фонтану в Брюсселі" (відео)

Голова уряду Словаччини вважає, що треба "запустити одну з ракет по Брюсселю", аби європейські політики задумалися про наслідки надання Києву відповідного озброєння чи дозволів для завдання ударів углиб РФ.

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Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо вважає, що європейські політики мають розуміти про наслідки передачі далекобійного озброєння Україні для ударів углиб РФ. Про це він заявив під час виступу на урочистостях до 80-річчя Карпатсько-Дуклінської операції.

Очільник уряду Словаччини каже, що "деякі депутати Європарламенту легко кажуть про ракети середньої та великої дальності, натякаючи на ймовірне погодження ударів Україною углиб території РФ".

Виступ Фіцо на на урочистостях до 80-річчя Карпатсько-Дуклінської операції

"Образно кажучи, якби одна така ракета зруйнувала в Брюсселі фонтан, то вони б зрозуміли, про що [йде] мова", — сказав словацький політик.

Нагадаємо, 4 жовтня "Радіо Свобода" з посиланням на словацькі медіа повідомляло, що Братислава збільшила постачання зброї Україні з приходом прем'єра Фіцо. Журналісти пишуть, що Словаччина не тільки не скоротила масштаби військової допомоги, а й збільшила, якщо порівнювати з попереднім урядом.

6 жовтня Фіцо закликав Захід "не страждати русофобією" і вважає, що саме Захід хоче війни в Україні. З його слів, війна триває лише тому, що західні лідери прагнуть "поставити росіян на коліна" і тому не зупиняють бої.