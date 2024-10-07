Словацький прем’єр Роберт Фіцо звинуватив у війні Захід. Він переконаний, що Європа "суттєво підтримує" вбивство слов’ян.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Захід хоче війни в Україні. З його слів, війна триває лише тому, що західні лідери прагнуть "поставити росіян на коліна" і тому не зупиняють бої. Про це повідомили 6 жовтня у виданні Pravda.

"Існує військовий конфлікт у країні, яка є сусідом Словаччини, де справді вбивають слов'ян і де Європа суттєво підтримує це вбивство", — запевнив Фіцо.

Однак він переконаний, що вирішити конфлікт військовим шляхом неможливо. Водночас політик зізнався, що наступного року хотів би відвідати Москву з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

"Будь ласка, не страждайте цією русофобією. Давайте не будемо відразу вважати, що якщо ми говоримо позитивно про Червону армію чи колишній Радянський Союз, то ми якісь путінські агенти", — зазначив прем’єр-міністр Словаччини.

Він згоден з вступом України в Євросоюз, але виступив проти членства країни у НАТО.

"Поки я буду прем’єр-міністром Словацької Республіки, я керуватиму депутатами, яких я, як голова партії, тримаю під політичним контролем, щоб вони ніколи не погоджувалися на членство України в НАТО", — пообіцяв Фіцо.

З його слів, вступ України в НАТО стане основою для Третьої світової війни.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що збирається відновлювати відносини з РФ після завершення війни в Україні. З його слів, Росія "потрібна Євросоюзу".

У ЗМІ передавали, що на майбутньому "Рамштайні" Україні можуть запропонувати конкретні кроки для вступу в НАТО.