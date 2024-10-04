"Євросоюзу потрібна РФ": Фіцо заявив про намір відновити відносини з Росією

На думку політика, наразі вже багато політиків говорять про необхідність компромісів у питанні повномасштабного конфлікту на території України.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має намір відновити відносини з Росією після закінчення війни в Україні. Про це пише портал Spravy.

"Якщо війна закінчиться в період дії мандату цього уряду, я зроблю все, щоби відновити економічні та нормальні відносини з Російською Федерацією. Євросоюзу потрібна Російська Федерація, Російській Федерації потрібен Євросоюз. Дружні відносини з Україною будуть для нас дуже важливими", — заявив Роберт Фіцо.

Він також виступив за збереження транзиту російської сировини до Європи через Україну. Очільник словацького уряду додав, що наразі багато політиків уже говорять про необхідність компромісів щодо України.

Нагадаємо, у вересні міністр закордонних справ Словацької республіки Юрай Бланар зазначив, що Словаччина підтримує бажання України щодо членства в ЄС, але розходиться з Києвом у поглядах на вступ до НАТО. На його думку, це може створити нові конфлікти.

Раніше Фокус писав, що президент Чеської республіки Петр Павел заявив, що Києву необхідно визнати, що деякі території можуть залишатися під контролем Росії. На його думку, жодна зі сторін — ні Україна, ні Росія — не можуть розраховувати на досягнення максимальних цілей у війні. Він зазначив, що деякі популістські лідери підривають європейську єдність через війну, а втома від 19 місяців конфлікту "зростає всюди".