"Евросоюзу нужна РФ": Фицо заявил о намерении восстановить отношения с Россией

По мнению политика, сейчас уже многие политики говорят о необходимости компромиссов в вопросе полномасштабного конфликта на территории Украины.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен восстановить отношения с Россией после окончания войны в Украине. Об этом он пишет портал Spravy.

"Если война закончится в период действия мандата этого правительства, я сделаю все, чтобы восстановить экономические и нормальные отношения с Российской Федерацией. Евросоюзу нужна Российская Федерация, Российской Федерации нужен Евросоюз. Дружеские отношения с Украиной будут для нас очень важными", — заявил Роберт Фицо.

Он также выступил за сохранение транзита российского сырья в Европу через Украину. Глава словацкого правительства добавил, что сейчас многие политики уже говорят о необходимости компромиссов в отношении Украины.

Напомним, в сентябре министр иностранных дел Словацкой республики Юрай Бланар отметил, что Словакия поддерживает желание Украины относительно членства в ЕС, но расходится с Киевом во взглядах на вступление в НАТО. По его мнению, это может создать новые конфликты.

Ранее Фокус писал, что президент Чешской республики Петр Павел заявил, что Киеву необходимо признать, что некоторые территории могут оставаться под контролем России. По его мнению, ни одна из сторон — ни Украина, ни Россия — не могут рассчитывать на достижение максимальных целей в войне. Он отметил, что некоторые популистские лидеры подрывают европейское единство из-за войны, а усталость от 19 месяцев конфликта "растет повсюду".