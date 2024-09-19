Создаст новые конфликты: в Словакии прокомментировали возможное членство Украины в НАТО

Глава МИД Юрай Бланар отметил, что Словакия поддерживает желание Киева вступить в ЕС, однако имеет другие взгляды относительно членства Украины в организации Североатлантического договора

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Членство Украины в НАТО приведет к новым конфликтам. Такое мнение высказал сообщил сообщил министр иностранных дел Словацкой республики Юрай Бланар после встречи с главой Министерства иностранных дел Украины Андреем Сбыгой.

Юрай Бланар отметил, что Словакия поддерживает желание Украины относительно членства в ЕС, но расходится с Киевом во взглядах на вступление в НАТО.

"Членство в НАТО создаст больше конфликтов, но мы уважаем право Украины идти туда, куда она хочет идти", — добавил глава словацкого МИД.

Он добавил, что "конфликт в Украине не имеет военного решения" и призвал к мирному его урегулированию. Кроме этого, Словакия продолжает поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, но "приветствовала бы, если бы Украина сохранила транзит российской нефти и природного газа через свою территорию".

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял о намерении противодействовать членству Украины. По словам политика, вступление Украины в организацию Североатлантического договора стало бы гарантией Третьей мировой войны. Фицо также уверял, что его партия не поддержит вступление Украины в НАТО.

Ранее сообщалось, что ни президент США Джо Байден, ни немецкий канцлер Олаф Шольц не видят Украину в НАТО. Однако в начале сентября тогдашний глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что членство Киева в Альянсе стоит на повестке дня, и эта тема постоянно поднимается во время переговоров с союзниками. Он даже назвал сроки, когда Украину могут пригласить в НАТО.