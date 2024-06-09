Чрезвычайная нерешительность: почему Байден и Шольц не видят Украину в НАТО

Джо Байден заявляет, что мир в Украине означает обеспечение того, что Россия никогда не сможет оккупировать Украину. И по его мнению, членство в НАТО для этого не является необходимым. Что означает этот тезис президента США в свете июльского саммита Альянса в Вашингтоне, выяснял Фокус.

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В пятницу, 7 июня в Париже прошли переговоры президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, который анонсировал новый пакет помощи Украине в размере $225 миллионов. Как отмечает агентство АР, президент Соединенных Штатов также извинился за многомесячную задержку с поставками американской военной помощи, что позволило России получить определенные преимущества на поле боя. В то же время Байден подчеркнул, что американский народ будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе: "Мы все еще с вами. Полностью. Полностью".

Между тем, несколькими днями ранее в интервью Time Джо Байден, отвечая на вопрос о том, каким он видит мир в Украине после российско-украинской войны, отметил следующее: "Мир выглядит как гарантирование того, что Россия никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, не оккупирует Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, то есть, что они (Украина-ред.) являются частью НАТО. Это означает, что мы имеем с ними такие же отношения, как и с другими странами, куда мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем. Но... я был тем, кто говорил, что я не готов поддержать НАТОвизацию Украины".

В то же время Джо Байден подчеркнул, что Запад не должен позволить падение Украины, поскольку это будет означать нестабильность для всех стран вдоль границы России, Балкан и Беларуси.

Джо Байден подчеркнул, что Запад не должен позволить падение Украины Фото: Getty Images

В речи по случаю дня высадки союзных сил в Нормандии во Второй мировой войне Байден провел прямые параллели между нацистской Германией и угрозами, перед которыми сегодня оказались демократии, в том числе и в Восточной Европе.

"Мы знаем темные силы, против которых эти герои боролись 80 лет назад. Они никогда не исчезают. Агрессия и жадность, желание господствовать и контролировать, силой менять границы. Это вечные вещи. И борьба между диктатурой и свободой бесконечна", — цитирует CNN президента США.

Между тем, о том, что Украина не станет членом НАТО в течение ближайших 30 лет заявил на днях немецкий канцлер Олаф Шольц.

"Одной из причин, названных для войны ранее, было то, что Украина якобы вступает в НАТО. Вы знаете решения прошлых саммитов НАТО — в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, и в следующие 30 лет", — подчеркнул глава немецкого правительства, вспоминая свой разговор с Путиным незадолго до полномасштабного вторжения в Украину.

Он также добавил, что эту же самую мысль высказывал в Киеве два с половиной года назад и тогда это якобы "было ясно всем".

На Банковой эти заявления не комментировали, однако еще до полномасштабного вторжения президент Зеленский четко и однозначно заявлял, что именно членство в НАТО является "единственным путем" к завершению войны на Донбассе. Теперь, очевидно, что эта формула распространяется на всю Украину.

Впрочем, вполне вероятно, что свое видение, реагируя, в том числе и на заявление Шольца Владимир Зеленский озвучит в ближайшие дни, ведь, как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeiturg 11-12 июня он прибудет в ФРГ, где пройдет конференция по вопросам восстановления Украины.

Немецкое издание акцентирует, что хотя это будет не первый визит украинского лидера в Берлин с начала войны, он впервые лично выступит в Бундестаге. Для этого немецкие депутаты должны собраться на специальное заседание.

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, видят в заявлениях Байдена и Шольца как схожие, так и отличные причинно-следственные связи.

Заявления Байдена и Шольца — тревожный сигнал для Украины

"Заявления и американского президента, и немецкого канцлера, касающиеся Украины и НАТО, являются своеобразной подготовкой к июльскому саммиту Альянса в Вашингтоне. То есть, нам четко намекают, что не стоит ожидать какого-то прорыва, поскольку партнеры пока предпочитают сосредоточиться на каких-то наиболее критических потребностях Украины с тем, чтобы мы не проиграли эту войну", — отмечает в разговоре с Фокусом политолог Максим Джигун.

Вместе с тем, по мнению эксперта, союзники не делают достаточно для того, чтобы мы эту войну выиграли: "О том, что Украине нужно предоставить такое количество вооружения, которое позволит выйти на границы 91 года, никто даже не задумывается. Речь сейчас идет о том, чтобы стабилизировать фронт и оттеснить врага, по крайней мере из тех регионов, где он пытается повторно наступать".

Подчеркнув, что именно из-за заявлений Байдена и Шольца мы сейчас не имеем шансов получить на июльском саммите НАТО "долгожданное приглашение", Максим Джигун констатировал: "По остальным странам есть, или стопроцентное согласие, что приглашение Украине следует предоставлять именно сейчас, или, как в случае, например с Венгрией, можно договариваться взамен на поддержку о каких-то кредитах, траншах, грантах и других программах. То есть, даже Венгрия сейчас не является такой преградой вступления Украины в НАТО, как Германия и Соединенные Штаты".

Политолог замечает, что позиция Байдена понятна с той точки зрения, что "это человек, который сейчас заходит в активную фазу предвыборной кампании и поэтому переориентируется на внутренние проблемы американцев, попутно притормаживая международную повестку дня и отодвигая ее на второй план".

"Дело в том, что именно международную политику критики действующего американского президента считают одним из самых слабых звеньев его четырехлетнего правления. Поэтому республиканцы при малейшей возможности пытаются "уколоть" Байдена за провалы в поддержке Украины, провалы на Ближнем Востоке, за активизацию усиления Ирана, усиление и отдаление Китая и тому подобное. Здесь действительно нечем глобально гордиться. Тем более, если вспомнить принятие ленд-лиза для Украины, то стоит отметить, что абсолютно в руках Байдена была возможность быстро предоставить нам то оружие, которое позволило бы иметь линию фронта не на Днепре на Херсонщине, а, вероятно, под Крымом. И это тоже поражение Байдена", — отмечает политолог.

Он также отмечает, что, пытаясь отдалиться от темы Украины и других конфликтов, Джо Байден "избегает каких-то решительных шагов в нашу поддержку".

Эксперт: "Шольц, который привык считать каждый цент, так же считает голос каждого избирателя" Фото: Getty Images

Что же касается заявлений Олафа Шольца относительно евроатлантических перспектив Украины, то эксперт, обратив внимание на то, что нынешний канцлер ФРГ пришел в политику из сферы экономики и бизнеса, отметил следующее: "Шольц, который привык считать каждый цент, так же считает голос каждого избирателя, наблюдая за настроениями немецкого общества, которое, к сожалению, очень консервативное. И если немцы не против выделения поддержки Украины на 8 млрд евро в этом году, то в контексте более решительных шагов, как, например, предоставление ракет Taurus или принятия Украины в НАТО — здесь не паханое поле работы и Шольц учитывает эти настроения".

Кроме того, по словам эксперта, Германия нередко в принятии собственных решений ориентируется на Соединенные Штаты: "Так было и с предоставлением артиллерийских установок и боеприпасов, так было и с танками, когда должен был выйти Байден и перед камерами сказать, что мы, мол, даем Abrams, чтобы Шольц в конце концов принял решение о предоставлении нам Leopard. Такой же подход Берлин применяет и в вопросе расширения Североатлантического альянса — постоянно оглядывается на США. Казалось бы, это всего две страны, но это те страны, которые очень существенно влияют на порядок в НАТО и ЕС".

Собственно поэтому, по убеждению Максима Джигуна, для нас заявления Байдена и Шольца — это "тревожный сигнал, ведь сколько бы они не меняли бы риторику с "глубокой обеспокоенности" до "всеобъемлющей поддержки" и открытые для Украины двери в НАТО, с практической точки зрения это — ничто".

"Очевидно, что до июльского саммита НАТО мы получим двустороннее соглашение по безопасности с США и, возможно, еще с какой-то страной-членом Альянса. Также мы видим, что Столтенберг сейчас активно торпедирует решение о предоставлении Украине $100 млрд. Сто миллиардов — это, конечно, прекрасная цифра, но есть два нюанса. Первый — что будет входить в эти 100 млрд. Потому что можно получить ракеты дальностью 100 км, а можно — 500 километров и разрешение бить ими по России", отмечает эксперт.

Второй нюанс, по его мнению, заключается в том, когда именно предоставят эти средства и в каком виде.

"Потому что одно дело получить $100 млрд. здесь и сейчас в виде конкретной номенклатуры оружия, а другое дело — растянуть этот процесс на 5-10 лет, что позволит россиянам мобилизовать еще больше ресурсов и сделать это гораздо быстрее", — заключает Максим Джигун.

Чрезвычайная нерешительность западных элит

В свою очередь политолог Иван Ус в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Уровень современных элит в США и европейских странах и близко не равен как тому уровню, который был во времена Второй мировой войны у Черчиля и Рузвельта, так и во времена завершения Холодной войны у Рейгана и Маргарет Тэтчер. Сейчас мы наблюдаем чрезвычайную нерешительность западных элит. Все происходит как-то очень осторожно, они не хотят делать каких-то резких движений и, складывается такое впечатление, очень боятся ошибиться. Есть меткое выражение, которое характеризует нынешнюю глобальную политику: "Сейчас очень много политиков и очень мало государственных деятелей".

Нынешние западные политики, замечает эксперт, больше думают о своем рейтинге и том, как они будут находиться у власти, чем о том, как их решения могут повлиять на ход истории.

"В истории об Украине и НАТО тоже боятся сказать, что да, это произойдет и Украина получит гарантии. Все всячески стремятся обойти этот вопрос. То есть, слишком много красных линий, которые они сами рисуют в своих головах и которые, как показали полномасштабной войны в Украине, являются не линиями, а пунктирами, которые понемногу даже исчезают. Уже даже человек, который 7 месяцев задерживал нам военную помощь, я имею в виду спикера Палаты представителей США Майкла Джонсона, заявляет, что, мол, не стоит заниматься микро менеджментом и когда предоставляется оружие, то не следует указывать, куда можно бить, а куда — нет", — отмечает Иван Ус.

Попутно эксперт подчеркивает, что отличие республиканцев от демократов заключается в том, что демократы безусловно поддерживают Украину, но при этом у них куча ограничений, тогда как республиканцы имеют гораздо больший спектр позиций, от тех, что Украине вообще не нужно помогать, до таких, что нужно не просто помогать, но и не устанавливать никаких ограничений.

"Например, Байден на днях заявил, что нельзя бить по Кремлю, а республиканцы могут задать вопрос, а почему, нельзя, ведь речь идет о полномасштабной войне и если вопрос стоит о подрыве мироустройства, то Украина должна защищаться, как только может. Но, возвращаясь к НАТО, отмечу важный момент, который, как по мне, влияет на заявления и Байдена, и Шольца. И этот момент заключается в том, что советники говорят им, мол, в НАТО вступают не ВСУ, а вся Украина, к которой есть много вопросов по коррупции, свободе слова и так далее", — констатирует политолог.

По его убеждению, даже из того, что была разоблачена попытка покушения на Зеленского , которая планировалась Государственной службой охраны, наши партнеры делают выводы, что Украине доверять нельзя, поскольку там очень много шпионов.

"Плюсуя все эти моменты, партнеры не могут сказать, что, условно говоря, завтра Украину примут в НАТО, поскольку это будет подрыв идеологии, на которой базируется Альянс в отношении стран-членов", — заключает Иван Ус.

Членство Украины в НАТО — лишь вопрос времени

"Джо Байден сказал, что для достижения мира членство Украины в НАТО не обязательно. И мы, кстати, тоже в большей степени рассчитываем, что мир будет еще до нашего членства в Альянсе, потому что очень низкая вероятность того, что в состоянии войны нас туда примут. Ну, это разве что, если война масштабируется, расширится на несколько стран. Тогда уже НАТО будет непосредственно вовлечено в войну и исчезнут любые препятствия членства для нас", — отмечает в разговоре с Фокусом политолог Максим Несвитайлов.

Из той международной конъюнктуры, которую мы сейчас видим, подчеркивает эксперт, Украина, подписывая соглашения по безопасности, получает гарантии относительно своей поддержки на 10 лет или до того момента, как мы станем членами НАТО.

"Таким образом, 10 лет — это приблизительный ориентир, на который мы можем надеяться. Но это при условии, если за этот период завершится война, на что мы очень сильно надеемся. Я думаю, что это случится быстрее, хотя наверняка никто знать не может, прогнозирует политолог.

Слова Олафа Шольца о по меньшей мере 30 годах пути Украины в НАТО, Максим Несвитайлов прокомментировал следующим образом: "На самом деле, очень важно понимать контекст. Срок в 30 лет немецкий канцлер впервые озвучил во время разговора с Путиным накануне полномасштабной войны. То есть, он таким образом, очевидно, пытался его успокоить и сказать, что это, мол, перспектива в лучшем случае тридцати лет. На тот период, я думаю, это было очень близко к правде, потому что мы тогда тоже особо-то и не двигались в направлении Альянса".

Между тем, политолог, особо отметив, "быстрый прогресс" заявлений наших партнеров, резюмировал: "Последний кейс в этом плане касается разрешения ударов по территории РФ. Следует отметить, что еще две недели назад нам вообще этого не разрешали. В свете этого, в том числе любые моменты, которые касаются перспектив в НАТО, то это лишь вопрос времени".