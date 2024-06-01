Ненормальная война: почему запрет на удары по территории РФ противоречит военной логике

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Похоже, что в Совете национальной безопасности при администрации Байдена существует доктрина: неприятие эскалации. Эти "деэскалаторы", похоже, глубоко обеспокоены тем, что любое усиление поддержки Украины может привести к Третьей мировой войне.

Франция и Германия во вторник сделали важный шаг, присоединившись к Великобритании и другим странам, заявив, что оружие, которое они поставляют Украине, может быть использовано для ударов по территории России. Как и следовало ожидать, президент России Владимир Путин ответил, что эти шаги могут привести к "серьезным последствиям", особенно для "маленьких и густонаселенных стран". Эту угрозу Путин выдвигал много раз, часто ссылаясь на российское ядерное оружие, по мере усиления Западом поддержки Украины. США должны перестать относиться к этому серьезно.

Давайте вернемся к истории последних нескольких лет.

Украина запросила "Джавелины" и "Стингеры" еще до начала полномасштабной войны. Первоначально она не получила желаемое большое количество из-за опасений эскалации. В конце концов, она получила больше, эффективно использовала их, а затем получила еще больше. Никакой ядерной войны не произошло.

После победы в битве за Киев Украина запросила МиГ-29, которые Польша согласилась предоставить в обмен на западные истребители. Администрация Байдена сначала заблокировала это, но позже уступила, и ядерной войны не произошло.

Украина запросила истребители F-16 для защиты своего неба. Администрация сначала сказала "нет", затем изменила свою позицию, и ядерной войны не произошло.

Украина запросила ракеты "Пэтриот" для защиты от беспощадных российских воздушных атак. Администрация сначала сказала "нет", затем изменила свою позицию, и ядерной войны не произошло. Многие жизни были спасены.

Украина запросила ракетные установки HIMARS для атаки российских линий снабжения. Администрация сначала сказала "нет", затем изменила свою позицию, и ядерной войны не произошло.

Украина запросила танки "Абрамс" и БМП "Брэдли" для позиционной войны на востоке. Администрация сначала сказала "нет", затем изменила свою позицию, и ядерной войны не произошло.

Украина запросила ракеты ATACMS дальностью около 190 миль для атаки российских целей. Администрация сначала сказала "нет", затем изменила свою позицию, и ядерной войны не произошло.

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"Красные линии" – все дальше вглубь России. Почему США решились передать Украине ракеты ATACMS

Почти в каждом из этих случаев Россия угрожала эскалацией конфликта, нападением на НАТО или применением ядерного оружия. Каждый раз блеф раскрывался и Украина смогла лучше защитить свою территорию. Хотя к российским угрозам не следует относиться легкомысленно, история показывает нам, что эти угрозы часто являются пустыми. Во время "холодной войны" ядерные угрозы тоже не были редкостью, но это не мешало США продвигать свои внешнеполитические интересы.

Представьте, если бы мы с самого начала обеспечили Украину всем вышеперечисленным вооружением? После контрнаступления 2022 года Россия находилась в обороне, была дезорганизована и деморализована, изо всех сил пыталась набрать новые войска. Украина могла бы завершить борьбу, используя все вышеперечисленное, или, по крайней мере, провести гораздо более успешное контрнаступление в 2023 году. Война могла бы закончиться.

Есть те, кто говорит, что тщательная калибровка администрации Байдена позволила США предоставить Украине все больше огневой мощи, не вызывая при этом российской реакции. Но война работает не так. Идея об использовании Россией ядерного оружия доказала свою несостоятельность.

Обо всем этом важно помнить, поскольку Украина неоднократно запрашивает разрешение на нанесение ударов по военным объектам на территории России с помощью американского оружия. Пока им отказывают, но давайте сделаем прогноз: в конечном итоге им это разрешение будет предоставлено. Так зачем ждать? Зачем медлить, пока украинцы продолжают гибнуть?

Можно было понять запрет нападений на российскую землю, когда Украина пыталась защитить Киев. Не имело смысла тратить силы на "удары возмездия", направляя все силы на защиту своей земли. Однако, как только война вступила в фазу истощения после того, как русские покинули Киев, и боевые действия на востоке Украины превратились в артиллерийскую дуэль, сохранение этого запрета в силе стало полным абсурдом.

Прямо сейчас украинцы вынуждены терпеть российские авиаудары с использованием планирующих бомб. Несмотря на то, что украинцы знали источник этих атак, они не смогли атаковать эти точки.

Конечно, управление эскалацией важно, и поддержка Украины не должна быть безоглядной. США, предоставляя летальную помощь, заслуживают места за столом переговоров и участия в том, как эту помощь следует использовать. Однако, поскольку Украина столкнулась с экзистенциальным кризисом, ей следует предоставить большую свободу действий, чтобы определить, как лучше всего защитить свою землю и спасти жизни своих людей.

Пока США размышляют, в Украине гибнут люди...

Мы неоднократно слышали от украинских солдат истории о том, как российские колонны атаковали, были отбиты и отступили на безопасную российскую территорию, чтобы перегруппироваться, поесть горячей еды, обсудить планы и снова атаковать. В логической войне именно в момент отступления и перегруппировки противника вы должны удвоить силу и нанести более мощный удар, создавая хаос, панику и сокрушая боевую силу и моральный дух врага. Украина не сможет победить, если русские смогут безнаказанно атаковать гражданские объекты и объявить "тайм-аут" на своей территории.

Украина борется в первую очередь за свое выживание, но также — за коллективный Запад и миропорядок. Учитывая столь серьезные последствия на мировой арене, администрация Байдена должна сформулировать или, по крайней мере, иметь четкое внутреннее понимание того, чего США стремятся достичь посредством своей поддержки. Четкая стратегическая цель, которую США не смогли установить во Вьетнаме и Афганистане — ключ к победе. Но поддерживают ли США победу Украины? Если да, то как это выглядит и что необходимо сделать, чтобы достичь этих целей как можно быстрее? Или они просто поддерживает войну на истощение, пока Россия не сядет за стол переговоров?

Как скажет вам любой военный эксперт — генерал (или сержант, если уж на то пошло), уничтожение врага, конечно же, является наиболее важным элементом победы, будь то в прямом бою или там, где он группируется, планирует или ведет войну. Идея о том, что на сегодняшний день Россия может, по сути, считать свою территорию "убежищем" от американского оружия, противоречит цели победы Украины.

Украине не позволяют атаковать законные военные объекты из-за парализующего страха эскалации, несмотря на то, что закон о вооруженных конфликтах предусматривает право защищаться таким образом. Администрация Байдена заслуживает похвалы за свои действия в Украине, особенно с учетом альтернативы угрозам бывшего президента Дональда Трампа оставить ее без поддержки. Однако страх перед эскалацией, хотя и благороден, на самом деле делает победу Украины менее вероятной.

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