Ненормальна війна: чому заборона на удари по території РФ суперечить військовій логіці

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Схоже, що в Раді національної безпеки при адміністрації Байдена існує доктрина: неприйняття ескалації. Ці "деескалатори", схоже, глибоко стурбовані тим, що будь-яке посилення підтримки України може призвести до Третьої світової війни.

Франція і Німеччина у вівторок зробили важливий крок, приєднавшись до Великої Британії та інших країн, заявивши, що зброя, яку вони постачають Україні, може бути використана для ударів по території Росії. Як і слід було очікувати, президент Росії Володимир Путін відповів, що ці кроки можуть призвести до "серйозних наслідків", особливо для "маленьких і густонаселених країн". Цю загрозу Путін висував багато разів, часто посилаючись на російську ядерну зброю, у міру посилення Заходом підтримки України. США повинні перестати ставитися до цього серйозно.

Повернімося до історії останніх кількох років.

Україна запросила "Джавеліни" і "Стінгери" ще до початку повномасштабної війни. Спочатку вона не отримала бажану велику кількість через побоювання ескалації. Зрештою, вона отримала більше, ефективно використала їх, а потім отримала ще більше. Ніякої ядерної війни не відбулося.

Після перемоги в битві за Київ Україна запросила МіГ-29, які Польща погодилася надати в обмін на західні винищувачі. Адміністрація Байдена спочатку заблокувала це, але пізніше поступилася, і ядерної війни не сталося.

Україна запросила винищувачі F-16 для захисту свого неба. Адміністрація спочатку сказала "ні", потім змінила свою позицію, і ядерної війни не сталося.

Україна запросила ракети "Петріот" для захисту від нещадних російських повітряних атак. Адміністрація спочатку сказала "ні", потім змінила свою позицію, і ядерної війни не сталося. Багато життів було врятовано.

Україна запросила ракетні установки HIMARS для атаки російських ліній постачання. Адміністрація спочатку сказала "ні", потім змінила свою позицію, і ядерної війни не сталося.

Україна запросила танки "Абрамс" і БМП "Бредлі" для позиційної війни на сході. Адміністрація спочатку сказала "ні", потім змінила свою позицію, і ядерної війни не сталося.

Україна запросила ракети ATACMS дальністю приблизно 190 миль для атаки російських цілей. Адміністрація спочатку сказала "ні", потім змінила свою позицію, і ядерної війни не сталося.

Важливо

"Червоні лінії" — все далі вглиб Росії. Чому США наважилися передати Україні ракети ATACMS

Майже в кожному з цих випадків Росія погрожувала ескалацією конфлікту, нападом на НАТО або застосуванням ядерної зброї. Щоразу блеф розкривався і Україна змогла краще захистити свою територію. Хоча до російських погроз не слід ставитися легковажно, історія показує нам, що ці погрози часто є порожніми. Під час "холодної війни" ядерні погрози теж не були рідкістю, але це не заважало США просувати свої зовнішньополітичні інтереси.

Уявіть, якби ми із самого початку забезпечили Україну всім перерахованим вище озброєнням? Після контрнаступу 2022 року Росія перебувала в обороні, була дезорганізована і деморалізована, щосили намагалася набрати нові війська. Україна могла б завершити боротьбу, використовуючи все перераховане вище, або принаймні провести набагато успішніший контрнаступ у 2023 році. Війна могла б закінчитися.

Є ті, хто каже, що ретельне калібрування адміністрації Байдена дозволило США надати Україні дедалі більше вогневої потужності, не викликаючи водночас російської реакції. Але війна працює не так. Ідея про використання Росією ядерної зброї довела свою неспроможність.

Про все це важливо пам'ятати, оскільки Україна неодноразово запитує дозвіл на нанесення ударів по військових об'єктах на території Росії за допомогою американської зброї. Поки що їм відмовляють, але давайте зробимо прогноз: зрештою їм цей дозвіл буде надано. То навіщо чекати? Навіщо зволікати, поки українці продовжують гинути?

Можна було зрозуміти заборону нападів на російську землю, коли Україна намагалася захистити Київ. Не було сенсу витрачати сили на "удари відплати", спрямовуючи всі сили на захист своєї землі. Однак, щойно війна вступила у фазу виснаження після того, як росіяни залишили Київ, і бойові дії на сході України перетворилися на артилерійську дуель, збереження цієї заборони чинною стало повним абсурдом.

Прямо зараз українці змушені терпіти російські авіаудари з використанням плануючих бомб. Попри те, що українці знали джерело цих атак, вони не змогли атакувати ці точки.

Звичайно, управління ескалацією важливе, і підтримка України не має бути безоглядною. США, надаючи летальну допомогу, заслуговують на місце за столом переговорів і на участь у тому, як цю допомогу слід використовувати. Однак, оскільки Україна зіткнулася з екзистенційною кризою, їй слід надати більшу свободу дій, щоб визначити, як найкраще захистити свою землю і врятувати життя своїх людей.

Поки США розмірковують, в Україні гинуть люди...

Ми неодноразово чули від українських солдатів історії про те, як російські колони атакували, були відбиті й відступили на безпечну російську територію, щоб перегрупуватися, поїсти гарячої їжі, обговорити плани і знову атакувати. У логічній війні саме в момент відступу і перегрупування противника ви маєте подвоїти силу і завдати потужнішого удару, створюючи хаос, паніку і нищівно розтрощуючи бойову силу і моральний дух ворога. Україна не зможе перемогти, якщо росіяни зможуть безкарно атакувати цивільні об'єкти і оголосити "тайм-аут" на своїй території.

Україна бореться насамперед за своє виживання, але також — за колективний Захід і світопорядок. З огляду на такі серйозні наслідки на світовій арені, адміністрація Байдена повинна сформулювати або принаймні мати чітке внутрішнє розуміння того, чого США прагнуть досягти за допомогою своєї підтримки. Чітка стратегічна мета, яку США не змогли встановити у В'єтнамі та Афганістані — ключ до перемоги. Але чи підтримують США перемогу України? Якщо так, то як це виглядає і що необхідно зробити, щоб досягти цих цілей якомога швидше? Чи вони просто підтримують війну на виснаження, поки Росія не сяде за стіл переговорів?

Як скаже вам будь-який військовий експерт — генерал (або сержант, якщо вже на те пішло), знищення ворога, звісно ж, є найбільш важливим елементом перемоги, чи то в прямому бою, чи то там, де він групується, планує або веде війну. Ідея про те, що на сьогодні Росія може, по суті, вважати свою територію "притулком" від американської зброї, суперечить меті перемоги України.

Україні не дозволяють атакувати законні військові об'єкти через паралізуючий страх ескалації, незважаючи на те, що закон про збройні конфлікти передбачає право захищатися у такий спосіб. Адміністрація Байдена заслуговує на похвалу за свої дії в Україні, особливо з урахуванням альтернативи погрозам колишнього президента Дональда Трампа залишити її без підтримки. Однак страх перед ескалацією, хоча й благородний, насправді робить перемогу України менш імовірною.

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