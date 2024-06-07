Байден анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на $225 млн: что в него войдет

Глава Белого дома пообещал в присутствии украинского президента предоставить мощный пакет поддержки воюющей стране

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В пятницу, 7 июня, президент США Джо Байден в Париже, где проходила церемония чествования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, анонсировал новый пакет помощи Украине стоимостью $225 млн. Об этом в соцсети "Х" сообщила корреспондент телеканала "CNN" Наташа Бертран.

На фото со встречи, которое обнародовала журналистка, заметно, что там также присутствуют глава Пентагона Ллойд Остин и государственный секретарь Энтони Блинкен.

Фото: Natasha Bertrand

Зеленский, как отмечает представительница СМИ, поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи.

В пакет, как стало известно, войдут:

ракеты для системы противовоздушной обороны HAWK;

зенитные ракеты Stinger;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

155-мм гаубицы;

бронемашины, прицепы;

патрульные катера;

материалы для разрушения и широкий спектр других запасных частей и оборудования.

К тому же, помощь включает боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), а также минометные системы и ряд артиллерийских снарядов.

Указанный пакет предоставляется через президентский механизм сокращения вооружений, который позволяет изымать системы и боеприпасы из существующих американских запасов, чтобы они могли быть быстро отправлены на фронт.

Напомним, 6 июня президент США Джо Байден заявил, что американское оружие не будет использовано для нанесения ударов по Москве и Кремлю, установив четкие границы его применения.