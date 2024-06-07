Байден анонсував новий пакет військової допомоги для України на $225 млн: що в нього увійде
Глава Білого дому пообіцяв у присутності українського президента надати потужний пакет підтримки країні, яка воює.
У п'ятницю, 7 червня, президент США Джо Байден у Парижі, де проходила церемонія вшанування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, анонсував новий пакет допомоги Україні вартістю $225 млн. Про це у соцмережі "Х" повідомила кореспондентка телеканалу "CNN" Наташа Бертран.
На фото з зустрічі, яке оприлюднила журналістка, помітно, що там також присутні глава Пентагону Ллойд Остін та державний секретар Ентоні Блінкен.
Зеленський, як зазначає представниця ЗМІ, подякував Байдену за новий пакет військової допомоги.
До пакету, як стало відомо, увійдуть:
- ракети для системи протиповітряної оборони HAWK;
- зенітні ракети Stinger;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- 155-мм гаубиці;
- бронемашини, причепи;
- патрульні катери;
- матеріали для руйнування та широкий спектр інших запасних частин і обладнання.
До того ж, допомога включає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), а також мінометні системи і низку артилерійських снарядів.
Зазначений пакет надається через президентський механізм скорочення озброєнь, який дозволяє вилучати системи і боєприпаси з існуючих американських запасів, щоб вони могли бути швидко відправлені на фронт.
Нагадаємо, 6 червня президент США Джо Байден заявив, що американська зброя не буде використана для завдання ударів по Москві й Кремлю, встановивши чіткі межі її застосування.