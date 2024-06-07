Байден анонсував новий пакет військової допомоги для України на $225 млн: що в нього увійде

Глава Білого дому пообіцяв у присутності українського президента надати потужний пакет підтримки країні, яка воює.

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У п'ятницю, 7 червня, президент США Джо Байден у Парижі, де проходила церемонія вшанування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, анонсував новий пакет допомоги Україні вартістю $225 млн. Про це у соцмережі "Х" повідомила кореспондентка телеканалу "CNN" Наташа Бертран.

На фото з зустрічі, яке оприлюднила журналістка, помітно, що там також присутні глава Пентагону Ллойд Остін та державний секретар Ентоні Блінкен.

Фото: Natasha Bertrand

Зеленський, як зазначає представниця ЗМІ, подякував Байдену за новий пакет військової допомоги.

До пакету, як стало відомо, увійдуть:

ракети для системи протиповітряної оборони HAWK;

зенітні ракети Stinger;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

155-мм гаубиці;

бронемашини, причепи;

патрульні катери;

матеріали для руйнування та широкий спектр інших запасних частин і обладнання.

До того ж, допомога включає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), а також мінометні системи і низку артилерійських снарядів.

Зазначений пакет надається через президентський механізм скорочення озброєнь, який дозволяє вилучати системи і боєприпаси з існуючих американських запасів, щоб вони могли бути швидко відправлені на фронт.

Нагадаємо, 6 червня президент США Джо Байден заявив, що американська зброя не буде використана для завдання ударів по Москві й Кремлю, встановивши чіткі межі її застосування.