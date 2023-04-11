США пока не собираются использовать ленд-лиз для Украины: СМИ назвали причины

В Белом доме объясняют, что из-за наличия двухпартийной поддержки Киева и постоянного выделения средств Конгрессом необходимости в использовании программы ленд-лиза нет.

Related video

Администрация президент США Джо Байдена все еще не запустила программу ленд-лиз для Украины. Об этом сегодня, 11 апреля, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации и законодателей.

Там отметили, что причина в желании предоставлять Украине безвозмездную помощь, а не ту, за которую придется платить.

"Мы уделяем первоочередное внимание помощи в области безопасности, за которую им (Украине – ред.) не придется нам платить", — сказал на условиях анонимности высокопоставленный представитель администрации.

При этом, издание пишет, что США все же рассматривают использование ленд-лиза в будущем.

Еще одной причиной не спешить с ленд-лизом является наличие двухпартийной поддержки для поставки военной помощи Украине. Если республиканцы откажутся от такой линии поддержки, тогда будет смысл использовать ленд-лиз, чтобы избежать блокировки поставок оружия.

При этом не все в Конгрессе удовлетворены тем, что вариант ленд-лиза остается неиспользованным, отмечает издание.

С 24 февраля 2022 года США выделили почти 35 миллиардов долларов на помощь Украине.

Напомним, программа ленд-лиза предусматривает возвращение средств за полученную технику, тогда как другие американские программы, такие как USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине) и программа президентских полномочий не предусматривают возвращение средств.

Закон о ленд-лизе значительно расширяет полномочия президента США, что позволяет поставлять Украине военную помощь без одобрения в Конгрессе. Также он предусматривает передачу вооружений в лизинг или с возвратом техники по упрощенной процедуре экспортного контроля.

9 мая 2022 года президент США Джо Байден подписал программу ленд-лиза для Украины.