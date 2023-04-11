США поки що не збираються використовувати ленд-ліз для України: ЗМІ назвали причини

У Білому домі пояснюють, що через наявність двопартійної підтримки Києва та постійного виділення коштів Конгресом необхідності використання програми ленд-лізу немає.

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Адміністрація президента США Джо Байдена все ще не запустила програму ленд-ліз для України. Про це сьогодні, 11 квітня, пише Politico з посиланням на високопосадовців адміністрації та законодавців.

Там зазначили, що причина у бажанні надавати Україні безоплатну допомогу, а не ту, за яку доведеться платити.

"Ми приділяємо першочергову увагу допомоги в галузі безпеки, за яку їм (Україні – ред.) не доведеться нам платити", — сказав на умовах анонімності високопосадовець адміністрації.

При цьому, видання пише, що США все ж таки розглядають використання ленд-лізу в майбутньому.

Ще однією причиною не поспішати з ленд-лізом є двопартійна підтримка для постачання військової допомоги Україні. Якщо республіканці відмовляться від такої лінії підтримки, тоді буде сенс використовувати ленд-ліз, щоб уникнути блокування постачання зброї.

При цьому не всі у Конгресі задоволені тим, що варіант ленд-лізу залишається невикористаним, зазначає видання.

З 24 лютого 2022 року США виділили майже 35 мільярдів доларів на допомогу Україні.

Нагадаємо, програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші американські програми, такі як USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програма президентських повноважень не передбачають повернення коштів.

Закон про ленд-ліз значно розширює повноваження президента США, що дозволяє постачати Україні військову допомогу без схвалення в Конгресі. Також він передбачає передачу озброєнь у лізинг або з поверненням техніки за спрощеною процедурою експортного контролю.

9 травня 2022 року президент США Джо Байден підписав програму ленд-лізу для України.