"У пріоритеті інші програми": У США прокоментували застосування ленд-лізу для України

Як повідомили у Білому домі, наразі адміністрація Байдена використовує виділені Конгресом 40 млрд доларів для постачання зброї нашій країні.

У Білому домі заявили, що наразі пріоритет у допомозі Україні надається програмам, за якими українській стороні не потрібно буде повертати гроші. Про це повідомляє "Голос Америки", які зробили запит до Білого дому.

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Як повідомляється у відповіді, програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отриману техніку, тоді як інші американські програми, такі як USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програма президентських повноважень не передбачають повернення коштів.

Зокрема останні поставки американського озброєння в Україну відбуваються за програмами, які не вимагають повернення коштів. Наразі адміністрація Джо Байдена використовує кошти, які надав Конгрес США в межах пакету на 40 млрд доларів. Більше половини цієї суми виділено для військової допомоги та супутні витрати. Ці кошти потрібно виділити до кінця фіскального року, що закінчується вже наприкінці вересня.

"Тільки минулої п'ятниці президент Байден підписав виділення ще 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні за програмою президентських повноважень. У нас вже багато повноважень, і ми їх використовуємо", — розповів журналістам координатор Ради з нацбезпеки США та стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Що дає ленд-ліз Україні?

Закон про ленд-ліз значно розширює повноваження президента США, що дозволяє постачати Україні військову допомогу без схвалення в Конгресі. Також він передбачає передавання озброєнь у лізинг або з поверненням техніки за спрощеною процедурою експортного контролю.

Україна може отримувати техніку, боєприпаси, продукцію подвійного призначення, технології та обладнання. Закон розрахований на 2022–2023 роки.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав програму ленд-лізу для України. У червні радник голови ОП Арестович заявляв, що перші постачання ленд-лізу прибудуть в Україну через 2-3 тижні.