"В приоритете другие программы": В США прокомментировали применение ленд-лиза для Украины

Как сообщили в Белом доме, на данный момент администрация Байдена использует выделенные Конгрессом 40 млрд долларов для поставок оружия нашей стране.

В Белом доме заявили, что на данный момент приоритет в помощи Украине отдается программам, по которым украинской стороне не будет нужно возвращать деньги. Об этом сообщает "Голос Америки", сделавшие запрос в Белый дом.

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Как сообщается в ответе, программа ленд-лиза предусматривает возвращение средств за полученную технику, тогда как другие американские программы, такие как USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине) и программа президентских полномочий не предусматривают возвращение средств.

В частности, последние поставки американского вооружения в Украину происходят по программам, которые не требуют возврата средств. На данный момент администрация Джо Байдена использует средства, которые выделил Конгресс США в рамках пакета на 40 млрд долларов. Больше половины из этой суммы выделено для военной помощи и сопутствующие расходы. Эти средства нужно выделить до конца фискального года, который заканчивается уже в конце сентября.

"Только в прошлую пятницу президент Байден подписал выделение еще 400 миллионов долларов военной помощи Украине по программе президентских полномочий. У нас уже много полномочий, и мы их используем", — рассказал журналистам координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби.

Что дает ленд-лиз Украине?

Закон о ленд-лизе значительно расширяет полномочия президента США, что позволяет поставлять Украине военную помощь без одобрения в Конгрессе. Также он предусматривает передачу вооружений в лизинг или с возвратом техники по упрощенной процедуре экспортного контроля.

Украина может получать технику, боеприпасы, продукцию двойного назначения, технологии и оборудование. Закон рассчитан на 2022-2023 годы.

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал программу ленд-лиза для Украины. В июне советник главы ОП Арестович заявлял, что первые поставки по ленд-лизу прибудут в Украину через 2-3 недели.