Есть две причины: почему Байден вместо Саммита мира по Украине едет в Голливуд

Джо Байден не приедет на Саммит мира в Швейцарии из-за мероприятий, связанных с выборами президента США. Чем обусловлен именно такой выбор лидера Соединенных Штатов и как это повлияет на геополитические позиции официального Киева, выяснял Фокус.

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О том, что президент США не приедет на Глобальный саммит мира в Швейцарии, поскольку он пересекается со сбором средств на предвыборную кампанию в Калифорнии, сообщает Bloomberg, ссылаясь "на людей, знакомых с этим вопросом".

"Швейцария запланировала конференцию на 15–16 июня, после встречи "Группы семи" в Италии. Несколько лидеров G7 планируют присоединиться к ней, но ни Байдена, ни вице-президента Камалы Харрис там не будет. Байден должен вылететь со встречи G7 на юге Италии в Лос-Анджелес на сбор средств 15 июня. Вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс, другими голливудскими звездами к нему присоединятся бывший президент Барак Обама и ведущий вечернего шоу Джимми Киммел", — констатирует агентство.

Это решение, как отмечается, свидетельствует о том, что Байден "все больше переходит в режим предвыборной кампании, стремясь преодолеть лидерство бывшего президента Дональда Трампа в шатких штатах в преддверии ноябрьских выборов".

"Актуальности ситуации добавляет тот факт, что в прошлом месяце Трамп впервые за текущий избирательный цикл опередил Байдена в сборе средств на кампанию, собрав 76 миллионов долларов, тогда как действующий президент — $51 млн", — акцентирует Bloomberg.

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что не только избирательный фактор в данном случае может играть определяющую роль в позиции Байдена относительно Глобального саммита мира.

О каких-то уступках России не может идти речи

"То, что президент США может не приехать на Саммит мира в Швейцарии не является критическим, потому что большинство стран все же будут представлены первыми лицами. Кроме того, насколько я понимаю, этот вопрос был предметом согласования с Зеленским, когда в Киев приезжал глава Госдепа Блинкен. И, скорее всего, именно он, в случае отсутствия Байдена или вице-президента Камалы Харрис, будет представлять Соединенные Штаты на этом мероприятии", — отмечает в разговоре с Фокусом политолог Владимир Фесенко.

По его убеждению, в том, что Байден, скорее всего, не поедет на саммит в Швейцарию, сыграли роль несколько факторов.

"Это решение могло быть принято для того, чтобы Байден сконцентрировался на избирательных процессах непосредственно в США. К тому же Блинкен более глубоко "плавает" в теме Украины. Конечно, если был бы сам президент США — это было бы лучше, но его отсутствие кардинально не повлияет на этот саммит. Более того, Блинкен там с точки зрения активной операционной деятельности (согласование позиций, работы с делегациями и т.д.) будет даже более полезным", — отмечает Владимир Фесенко.

Эксперт: "Скорее всего, в случае отсутствия Байдена или вице-президента Камалы Харрис, США на саммите мира будет представлять Энтони Блинкен" Фото: Getty Images

Кроме грядущих выборов президента США, по мнению эксперта, свою роль в этой ситуации играет и возрастной фактор.

"Все же Байдену тяжеловато сейчас участвовать во многих важных событиях подряд, а прямо перед Саммитом мира он, напомню, будет принимать участие в саммите G7 в Италии, где, кстати, наверняка проведет переговоры с Зеленским. Ну, а два саммита подряд с точки зрения работоспособности 81-летнего Байдена — это, скажем так, слишком большая нагрузка, ведь речь идет не о декоративном, а реальном участии, которое предусматривает переговоры, активное общение и так далее", — отмечает политолог.

Отвечая на вопрос Фокуса о том, мог ли на позицию действующего президента США повлиять фактор России в контексте дискуссий о возможности ударов ВСУ по территории РФ американским оружием и ядерных угроз на это Москвы, Владимир Фесенко отметил следующее: "Абсолютно отвергаю эту версию, ведь если идти на уступки Кремлю в таких мелочах, то завтра Кремль, Китай, и кто угодно будут просто вытирать ноги об США. То есть если США будут демонстрировать такую слабость, это будет просто издевательство над Байденом и Штатами, как таковыми. Поэтому, я считаю, что два фактора: выборы и возраст сыграли здесь ключевую роль. Одним словом, берегут Байдена, у которого впереди еще полгода активной избирательной кампании".

Байден будет продавать мир уже после саммита

То, что на Саммите мира США, вероятно, будет представлять не президент, априори не очень хорошо для Украины, подчеркивает в разговоре с Фокусом политолог Алексей Голобуцкий. Но, замечает эксперт, не следует забывать о том, что у Байдена накопилось немало внутренних проблем и вызовов.

"Далеко не все хорошо с избирательной гонкой у Байдена и он реально отстает от Трампа на несколько процентов. И то, что он будет сосредоточен на внешних проблемах вряд ли понравится его избирателям", — отмечает эксперт.

Между тем политолог предполагает, что определенную роль здесь мог сыграть и российский фактор, ведь "у Байдена сохранилась психология еще времен противостояния США и СССР, которая предполагает, среди прочего, держание определенной дистанции".

"На мой взгляд, конкуренция стран по мирным переговорам уже после саммита в Швейцарии будет иметь большее значение. Вполне возможно, будет представлен на какой-то площадке с участием РФ и китайский модернизированный план мира — и там уже Байден будет принимать участие. Понятно, что победы Украины до ноябрьских выборов в США не будет и что, спрашивается, Байден должен признавать, что 2,5 года самая мощная страна мира вкладывает деньги и не может переломить ситуацию? Конечно же, нет. Но мир по-китайски, пусть с территориальными потерями, можно продавать избирателю. Такой логикой, по моему мнению, руководствуются сейчас в Белом доме", — заключает Алексей Голобуцкий.

Участие Байдена остается вероятным

В свою очередь политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "На данном этапе я бы не склонялся к однозначности трактовок информации, которую продуцируют западные СМИ, ведь их сообщения являются частью политического описания, которое не всегда с точностью отражает абсолютно все процессы. Байдену, возможно, и хотелось бы приехать на Глобальный саммит мира, исходя из своего позиционирования в канун предвыборной кульминации. И если будет прослеживаться реальность запуска мирных переговоров, то почему бы и не выступить президентом-миротворцем, который вдохновляет к диалогу о прекращении войны? Такая инициатива вполне вероятно воспринялась бы положительно частью американских избирателей".

Эксперт: "Джо Байден хочет сосредоточиться на избирательной кампании в США" Фото: Boston.com

Подчеркнув, что Джо Байден сейчас находится на грани электоральной стратегии расширения своей базы, Олег Постернак заметил: "А для этого ему нужны соответствующие темы, образы и тому подобное. Кроме того, мы же видим, какую агрессивную позицию заняли республиканцы, обвиняя Администрацию Байдена в том, что именно она не позволяет бить дальнобойным американским оружием по территории России. Таким образом соратники Трампа расширяют свою электоральную базу среди независимых избирателей, которые хотели бы видеть агрессивную внешнюю политику и защиту интересов своего государства на разных континентах. Поэтому все будет зависеть от, во-первых, дальнейшего электорального позиционирования Байдена, а во-вторых, понимания к каким собственно результатам может привести Глобальный саммит мира".

Сыграл фактор Глобального Юга

Отметив, что Соединенные Штаты на Глобальном саммите мира будут представлены, "скорее всего", Энтони Блинкеном, политолог Алексей Якубин отмечает: "Это может свидетельствовать о том, что Байден, возможно, не хочет сейчас во внутриамериканской политике лишний раз напоминать об украинском вопросе. С одной стороны, этот вопрос для Байдена — один из важнейших, а с другой — война продолжается и ему фактически нечего сказать своим избирателям по этому поводу".

Джо Байден, отмечает политолог в разговоре с Фокусом, хочет в большей степени сосредоточиться именно на избирательной кампании в США и внутренних вызовах.

Наряду с тем, предполагает Алексей Якубин, в формировании позиции президента США по Глобальному саммиту мира может играть свою роль фактор Глобального Юга: "Ожидалось, что на саммите будет Китай, Бразилия, ЮАР, но пока что подтвердила свое участие только Индия . Если бы там были бы китайцы Байден, думаю, поехал бы, а так лично он, очевидно, не видит прорывного момента, который будет принят именно на инаугурационном саммите по поводу "формулы мира".

Эксперт особо отмечает, что "даже Зеленский уже корректирует повестку дня саммита " , сведя ее фактически к трем вопросам: ядерной и энергетической безопасности, Черноморского судоходства и освобождения украинских детей, незаконно депортированных в РФ.

"На мой взгляд, западные политики и, в частности, Байден думали, что все же удастся привлечь больше стран Глобального Юга. Но ведь нужно понимать, что Россия тоже не сидит, сложа руки. Насколько известно, россияне очень активно обзванивали даже маленькие страны Глобального Юга, в том числе островные государства. Плюс к этому, РФ активно эксплуатирует мифы в отношении Запада. К сожалению, многие страны Глобального Юга воспринимают это через призму своих сложных отношений с Западом", — заключает Алексей Якубин.

Как бы там ни было, а в Белом доме пока не раскрывают, примет ли президент США участие в Саммите мира в Швейцарии, или нет. В среду, 22 мая на соответствующий вопрос, который прозвучал во время брифинга, советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан ответил следующим образом: "Сегодня у меня нет никаких объявлений по этому поводу".

Между тем господин Салливан, подчеркнув, что лично участвовал в подготовке к этому саммиту, "как и другие члены нашего правительства", резюмировал: "Мы являемся ключевым игроком в продвижении видения мира, которое включает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также принципы, закрепленные в Уставе ООН".